「黑鳥」加強版 美將測試「誇特馬」高超音速飛機
【文．楊俊斌】
總部設在亞特蘭大的航空公司赫繆斯公司正在積極研發一種可重覆使用、既能軍用又能商用的高超音速飛機；該公司日前公佈其技術原型機從未示人的圖像，並將於未來數月進行地面測試。
將開始建造「誇特馬」Mk 3的赫繆斯公司說，其飛行速度將超過公開披露最高速度為3.2馬赫的「黑鳥」；該公司的目標不僅是打破這一紀錄，還打算讓「誇特馬」Mk 3突破4馬赫。
過去黑鳥偵查機的飛行速度，根本就是難以追蹤，就算雷達探測到黑鳥的蹤跡，但以黑鳥的飛行速度，早就飛離飛彈的射程範圍和反應速度。
目前美軍還是維持黑鳥偵查機的運作，而距離黑鳥機的推出，距今已超過三十年，雖然已經有衞星科技的發展，但利用黑鳥進行高空偵查還是有無可取代的軍事功能。
本文授權自獨家報導，原文見此。
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