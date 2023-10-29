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防美軍插手台海 東風-21飛彈劇增 瞄準美軍駐日基地

聯合新聞網／ 獨家報導新聞網
東風-21D。 圖／新華社
東風-21D。 圖／新華社

【文．楊俊斌】

五角大廈在出版的「中國最新兵力」報告中提到，解放軍的東風-21飛彈數量劇增，與之前相比增加了一倍。美方認為，東風-21的打擊射程能夠達到3000公里，可以覆蓋美軍駐日基地，這次解放軍增加東風-21的數量就是為了威懾、阻止美軍插手台海衝突。

五角大廈評估，東風-21屬於中程飛彈，射程在1000—3000公里，從飛彈的射程來看，這款飛彈的定位是要覆蓋整個美軍駐日軍事基地。

解放軍的東風-21的功能，如果美軍的軍艦、軍機想直接介入台海的話，鄰近的日本毫無疑問是最佳選擇，可以讓美軍在最短時間內抵達台海。

如果美軍想介入台海，一定不會單獨介入，也要拉上日本，憑借日本尤其是沖繩群島的地緣位置。

美國的「中國軍力報告」中提到，截至2022年，大陸已經擁有世界上最龐大的海軍，擁有超過370艘水面艦艇和潛艇；相形之下，美國國內造船廠的長時間延誤，讓美軍艦隊在面對解放軍艦隊時的優勢變得更小。

美軍更關注的是解放軍的飛彈，關係到解放軍在台海的作戰與威懾，尤其是為美軍量身定做的「區域拒止」。

軍力報告中提到，東風-21中程彈道飛彈的數量幾乎增加了一倍，一旦台海衝突爆發，解放軍就能用來威懾駐日美軍。

2021年解放軍擁有的東風-21為500多枚，到2022年底，解放軍可能已擁有1000枚東風-21。

東風-21屬於中程導彈，射程在1000—3000公里，從飛彈的射程看，這款飛彈的定位不是要對付台灣；如果把發射地點定拉到大陸內陸安全區域的話，會發現剛好可以覆蓋整個美軍駐日軍事基地。

美軍認為，解放軍已經設計出一套用於對付中華民國軍隊，駐日美軍、駐關島美軍的方式：對付台灣，東風-11、東風-15、東風-16等短程飛彈即可；對付駐日美軍，使用東風-21；對付駐關島的美軍，則使用東風-26。

東風-21的射程可以覆蓋整個日本，這對駐日美軍基地是非常大的威懾。隨著共軍「區域拒止」戰術的不斷發展，除了反艦飛彈外，轟炸機、水下潛艇也加入其中，從空中到水面，再到水下形成了更為完整、威懾力更強的「區域拒止」體系。

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本文授權自獨家報導，原文見此

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