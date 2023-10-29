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汪葛雷觀點／趙天麟上演臺灣版「羅密歐與茱麗葉」

聯合新聞網／ 獨家報導新聞網
圖／獨家報導編輯部製圖
圖／獨家報導編輯部製圖

【文．汪葛雷】

眾所皆知，「羅密歐與茱麗葉」是在講兩個敵對家族成員相愛，最後卻悲劇收場的故事。說來荒謬，這次民進黨立委趙天麟，因有外遇，且外遇對象是「中國女子」而黯然退選一事，撇開男女主角的顏值（當然不如電影明星）不談，這段愛情真像是「羅密歐與茱麗葉」的翻版。

「羅密歐與茱麗葉」整個故事的核心假設，是敵對陣營間不能有愛情。而這次趙天麟搞到需要退選，絕非是因為婚外情。目前正在參選立委的臺北市議員王世堅、競選連任的立委王定宇、羅致政等人，都有婚外情，政治前途有受到影響嗎？幾乎沒有。顯見綠營支持者對自家男性政治人物容忍度是很高的。

趙天麟之所以需要退選，關鍵點還是在於他出軌的對象是「中國女人」。一方面，這件事引來網路上藍營支持者一堆嘲諷，什麼趙天麟是「『親』」中的嘲諷都來了，讓綠營支持者面子掛不住。另一方面，趙天麟與中國女子的親密關係，也讓綠營從上到下懷疑，甚至認定身為立法院國防外交委員會的趙天麟，是上了中國美人計，外洩國家機密。說更白一點，「又害我們丟臉，又親中洩漏國家機密，殺無赦！」

筆者不能否認美人計的可能性，也不替趙天麟效忠國家的清白作背書。但從另外一個角度看，趙天麟這樣一個老練政客，明知與「中國」女子（依法應該是用「大陸女子」）交往，且還是外遇，整件事若爆發，對政治生命傷害極為巨大，卻仍然談了這段感情，且甘於留下合照等證據。這種不顧政治生命的戀愛法，與文學作品中談的「為愛奮不顧身」有什麼不同嗎？在筆者看來，趙天麟至少算得上是個「性情中人」，不是嗎？「傻」也可以是「性情中人」的一種外顯方式。

進一步討論此事。趙天麟雖然退選了，他「親『中』」導致民進黨「抗中保臺」牌掉漆，也勢必會繼續被在野黨拿來嘲諷與反擊。這當然不是民進黨希望看到的，但怪得了誰？是誰30多年來不斷教育支持者仇恨中國的一切事物？是誰把兩岸一切合情合理合乎人性的交流污名化？是哪個黨堅決歧視陸配，讓他們入籍條件硬是比外配苛刻？都是民進黨！結果現在「親『中』」的竟然是民進黨自己人，還是重量級立委，真是可笑之至！

在此，筆者要對僅剩3個月任期的趙委員喊話：你自己就談兩岸戀情，應可以感同身受，同理陸配遭歧視，國人的大陸籍男／女朋友難以來臺……等諸多不便之處吧。何不在最後時期，在確保國安的前提下，提案清除這些不合理的兩岸戀愛阻礙？會不會過是一回事，民進黨自詡人權立國，現在看到自己黨的政治精英也談兩岸戀愛，應能體會「愛情不受立場限制」的道理吧？望民進黨不要繼續如「羅密歐與茱麗葉」裡的古板家長一樣，一味只會禁止。只要有心，國安與兩岸交流絕對可以找到一個好的平衡點。※以上言論不代表獨家報導集團立場※

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本文授權自獨家報導，原文見此

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