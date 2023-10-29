侯柯民調陷入麻花激戰 藍白分裂雙方差距不到1%

【文．沈世鵬】

國民黨主席朱立倫表示，根據國民黨最新內參民調顯示，「侯柯配」或「柯侯配」一定會贏，至少贏過民進黨參選人賴清德10個百分點以上。《美麗島電子報》公布的民調則顯示，無論三腳督或四腳督，侯、柯的差距都相當小，無論三腳督、四腳督，兩人支持度差距都不到1個百分點。

朱立倫表示，民意就是要藍白合作，他可以負責任的說，國民黨做出的最新民調顯示，只要「侯柯配」或「柯侯配」一定會贏，因為藍白合作至少贏綠營10個百分點以上，他也會向相信數據的柯文哲提出這些數據。

《美麗島電子報》董事長吳子嘉則公布《美麗島電子報》第59波總統民調，在賴、侯、柯、郭參選的情況下，四人支持度分別為賴清德33.0％、侯友宜20.8％、柯文哲20.2 ％、郭台銘6.3％。

若郭台銘退選，賴、侯、柯的支持度則轉變為賴清德34.7％、柯文哲24.0％、侯友宜23.5％。

《美麗島電子報》民調也顯示，如果藍白整合成功，「侯柯配」是以46.1％支持度贏「賴蕭配」的36.8%，「柯侯配」則以47.4％贏「賴蕭配」的35.3%。

吳子嘉分析，基本上會對國民黨有利在哪裡？中彰投的部分還是由國民黨執政，尤其盧秀燕在台中很強，台中變成一個關鍵區，如果北部要維持一個勝利的狀態，那完全就要看台中了，誰攻下台中，誰就能得到天下。

吳子嘉表示，賴清德支持度最高曾到43％，但最近3個月下降約7%，原因是賴陣營原先認為勝券在握，所以刻意讓選情冷，不希望造成藍綠對決，讓非綠聯盟分裂，但現在要擔心的是非綠聯盟成功，從民調來看，對賴清德不利的情況恐怕正在發生。

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