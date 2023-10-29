侯柯逼婚之後究竟閃婚還是悔婚？會不會被郭台銘搶婚？

【文．何溢誠】

藍白合礙於民主初選抑或全民調，雙方拉扯不下，如今又出現新的排列組合可能性，在朱立倫的壓力下，侯友宜鬆口表示，誰正誰副如何搭當都可以談，甚至願意接受「柯侯配」，打破藍白合作卡關的僵局；柯文哲反嗆「根本逼婚」，這種下最後通牒的方式，好像大黨在壓迫小黨，但對於藍白合是否破局，仍不說死。

侯友宜旋即秒回，這是在求婚，並給柯文哲拋出靈魂烤問，「到底你的結婚對象是不是我？」朱立倫則聲稱此乃「婚前症候群」，藍白合絕對兩情相悅。柯文哲之前曾說，自己只在最後三十秒做決定，侯友宜下做後通牒，給出時間節點，並願意接受「柯侯配」，也算是以退為進，逼柯就範，斷了與郭台銘聯袂的念想，好讓郭台銘從這次大選，藍白合的第三者變成局外人，更失去搶婚的機會。

其實，也是因為國民黨加侯友宜實力不夠強大，體認自己民調始終拉不上來的劣勢，只好眼巴巴有求於人，非得藍白合不可，就為多爭取一絲下架民進黨的勝算。殊不知，藍白合成局很困難，破局卻很容易，柯文哲當副的不甘願，做正的又很唐突，倘若真的「柯侯配」，國民黨現有14席縣市長，咸認事不關己、高高掛起，難以積極配合組織動員，基於柯文哲墨綠的底，深藍的票還能不能投得下去，也是個問題，而且選舉是很燒錢的，一旦柯文哲選正的，大部分花費誰來買單？正所謂「做大要損角」！

對照類比20年前連宋配的拼裝車，藍白合能否順利上路，並不看好。※以上言論不代表獨家報導集團立場※

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