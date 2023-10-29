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月球比你知道的還老4千萬歲

聯合新聞網／ 獨家報導新聞網
1972年12月，阿波羅-17登月計畫帶回月壤和月岩，成為分析月球形成年齡的依據。 圖／美國太空總署
1972年12月，阿波羅-17登月計畫帶回月壤和月岩，成為分析月球形成年齡的依據。 圖／美國太空總署

【文．李有具】

月球到底是多少年前形成的，它可能「幾歲」？1972年12月，美國太空人執行登月任務時，把110多公斤重的月球土壤和月球岩石樣本帶回地球。50多年過去後，研究人員利用新技術分析其中一塊月岩中的鋯石晶體，發現月球或形成於約44.6億年前，比先前研究結果早4000萬年，這份研究報告23日由《地球化學展望通訊》（Geochemical Perspectives Letters）雜誌刊載。

上述報告的的主要作者芝加哥大學教授菲利普·赫克（Philipp Heck）在當天一份聲明中說，這些晶體是導致月球形成的天體大碰撞以來，已知的最古老的固體，在月球年代學上，具有重要意義。

關於月球起源，一種普遍接受的猜想認為，是有1個火星大小的天體，在40多億年前撞擊了地球，飛濺的岩漿在太空中圍繞地球運行，最終形成月球。

但赫克表示，要形成礦物質結晶，只有當月球表面的岩漿冷卻、固化後才有可能。因此，科學家因此通常透過分析月岩樣本來確定月球年齡，不過分析方法不同，估算結果差異較大；德國航太中心研究人員2020年發布的計算結果顯示，月球形成於約44.25億年前，誤差正負2500萬年。

這次，研究人員以採自月球的一塊蘇長岩碎片中的鋯石晶體為樣本，首次使用「原子探針層析成像技術」，從奈米級層面分析月球年齡，最終通過樣本中放射性鈾衰變為鉛的情況計算月球年齡，算出這些晶體形成於44.6億年前。

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