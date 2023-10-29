吳子嘉：柯媽媽擲茭 神明指示「你兒子會當總統」

【文．沈世鵬】

國民黨總統參選人侯友宜喊話柯文哲「民意正在等你答案」，《美麗島電子報》董事長吳子嘉透露，民眾黨總統參選人柯文哲曾說過，如果選舉是1對1對決，勝率最高的就是柯文哲當正，結果柯文哲媽媽跑去擲茭請示神明意旨，結果得到的指示是「你兒子會當選總統」。但他說，如果柯文哲單獨登記參選，一定會落選，連立委都剩不到5席。

吳子嘉表示，藍白合其實沒有破局，但最晚會到11月19日前幾天才會拍板，原因出在柯文哲的個性。

吳子嘉說，民眾黨要小黨玩大黨，就要用槓桿原理，柯文哲想找到支點，所以近期繼續放話，這樣一來就能藉由新聞版面拉抬民調；相反的，民眾黨如果沒有藍白整合的議題，是不是已經進入新聞的空窗期？所以柯文哲很清楚，只有炒作藍白合才能讓民調上升，不然他就沒有空間為自己爭取有利的位置，「所以我們也看到，柯文哲並沒有很積極、誠懇的想要快速決定整合。」

吳子嘉說，柯的讓步時間點一定會是登記前夕，也就是11月19日之前幾天才會公布他的答案，這是故意把張力撐到最大，爭取利益最大化。

吳子嘉也透露，柯文哲如果單獨參選，保證百分之一百落選，但柯文哲媽媽跑去擲茭請示神明旨意，結果神明指示「你兒子會當選總統」。所以，柯文哲現在會這麼臭屁，原因恐怕也在這裡。

吳子嘉強調，但柯文哲在這個過程有一個誤判，就是想定國民黨非他不可，「柯P認為自己很聰明，卻表現出不誠懇，但政黨合作首要就是誠懇，他的算計走到最後其實會被發現並沒有其他選項，所以最後還是會讓步。」

吳子嘉說，11月20日柯文哲若單獨登記參選，等於幫民進黨總統參選人賴清德當選，柯文哲除了自己落選，民眾黨的立委選舉可能也會變成小黨的格局，恐怕連拿5席都會是問題。但無論如何，藍白合談判的關鍵時間會是在11月2日到19日之間，雙方將密集談判，結果「一定會合」。

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