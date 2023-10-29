大陸有5千萬隻狗 怎麼管？

【文．李有具】

10月16日，在大陸四川成都的1座社區，2歲半女童被1隻沒拴繩的大黑狗撕咬，傷勢嚴重，大人為保護孩子也被狗咬，引發網友激憤，也讓大陸各地政府宣布加強管理，對未拴繩遛狗、飼養禁養犬種的飼主進行處罰，以及抓流浪狗。

《北京日報》旗下的公眾號「長安街知事」25日指，據《2022年中國寵物消費報告》統計，2022年僅城鎮居民所養犬隻數量就達到5119萬隻；據中國醫學救援協會的不完全統計，中國大陸每年被貓狗咬傷的人數約有4000萬。至於在深圳，2021年被狗咬傷超人數4.7萬人。

「長安街知事」直指，要讓狗不亂咬人，造成傷害，關鍵在管好人，「只有明確誰來管、怎麼管，頻發的狗患才可能得到有效管控。」

該報導列舉，光是在今年5月在湖北武漢，1名女孩在上學途中被未牽繩的大型狗咬傷；長沙1名男子遛狗不牽繩，飛奔的狗將1名孩子撞飛幾米遠，該小孩牙齒被撞斷2顆；7月在北京通州，74歲老人在小區遛狗不拴繩，致使1名路過的9歲男童被咬傷；9月在浙江溫州，1名女士的左臉被鄰居家的阿拉斯加犬突然衝上來撕咬掉大半；10月17日，四川樂山，1隻條未拴繩大狗在大街上撲咬2名幼童。

報導也直指，在中國大陸城市裡養狗，早有法律規定，《動物防疫法》明確規定，攜帶犬隻出戶者，應當按照規定佩戴犬牌、繫犬繩等措施，防止犬隻傷人、疾病傳播，否則會被給予治安管理處罰；《民法典》要求，未對動物採取安全措施造成他人損害的，動物飼養人或者管理人應當承擔侵權責任。各地還有詳細的《養犬管理條例》，內容涉及可飼養的犬隻種類、大小、安全措施等等。

但法律法規雖已有不少，但仍不夠完善。因為全中國大陸尚未有專門針對養犬的「全國性法律」，另外，《養犬細則》的制定權在地方政府，因此出現某犬種「在甲地禁養、在乙地卻可養的情況」

像是上述成都傷童案中的肇事犬—羅威那犬為例，在中國大陸，包含北京在內的多地認定該犬種為禁養犬，但《成都市養犬管理條例》，並沒有將其納入禁養犬行列。

另外，管理權責單位也很雜亂，在各地《養犬管理規定》中，大多規定犬隻問題歸公安、城管等部門負責；現實生活中，小區裡的物業有勸阻義務，但無執法權，日常管、嚴格查困難。

最嚴重的是「規定形同虛設」，因為雖然多地要求實行養犬登記、年檢制度，明確飼主沒登記犬隻時，應接受相應處罰，但執法力度不強，很多犬隻從未登記也從未被發現，未拴狗繩也從未受到處罰，當執法法連轄區內有多少寵物狗、分布在哪裡都搞不清楚，又何談管理？

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本文授權自獨家報導，原文見此。

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