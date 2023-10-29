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繼誓言版求佛後 「科目三」也在台灣流行？

聯合新聞網／ 獨家報導新聞網
圖／轉自「台海時刻」頻道
圖／轉自「台海時刻」頻道

【文．李有具】

大陸短影音平台「抖音」上的流行「神曲」在台灣風行的速度愈來愈快，繼「誓言版的求佛」之後，現在還有一首「科目三」也在台灣網上流行，網上甚至還有教學「花手」舞步的影片。

中新社25日報導，由中華文化學院和廈門大學共同主辦的「兩岸學者面對面」系列活動第8場在北京舉行，文化大學陸研所副教授劉性仁，和北京聯合大學台研院副院長李振廣，就「兩岸融合發展與台灣青年的機遇」展開對談。

劉性仁提到，現在他打開手機，就能看到火爆台灣的廣西「科目三」神曲舞步，也經常能看到陸劇《長相思》，劉認為，兩岸的文化紐帶切不斷。他也表示，華為手機的使用，包括台灣年輕人愛看的電視劇也深受大陸影響。他也提到，兩岸雙方要找出自己的優勢，相信兩岸未來可以取長補短、相互學習。

國台辦25日記者會上則被問到，最近一段「廣西科目三」的抖音神曲舞步突然火爆網路，台灣不少年輕人在社群平台發布跳舞影片，連國民黨前主席洪秀柱也跟著跳了一段。

國台辦發言人朱鳳蓮回應，聽說台灣KTV點播排行榜前十名有一半是大陸歌曲，好多是網紅歌曲。現在常可以看到，一首歌曲、一段舞步或一種美食，會通過社群平台很快火爆兩岸，如《孤勇者》、《小小花園》、《求佛》，螺螄粉等，她指這是兩岸青年在網路時代獨特的交流方式，也是兩岸融合發展過程中，新的文化交流現象。

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本文授權自獨家報導，原文見此

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