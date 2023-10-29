台中市警察局第三分局擦槍走火 秘書室：確有其事並已懲處
【文．陳凱羅】
針對台中市警察局第三分局擦槍走火，稍早前第三分局秘書室正式回應，確有此事，並對徐姓偵查佐作出相關處分。
台中市警察局第三分局秘書室林愷庭表示，經詢問相關單位，該案發生在上個月26日，第三分局偵查隊發生槍枝誤擊案件，徐姓偵查佐因清槍操作不慎，導致誤擊子彈1發，所幸過程未造成人員受傷。
秘書室林愷庭表示，經查該案徐員未依規定落實清槍程序，已依「警察機關武器彈藥管理要點」核予記過處分，另相關監督人員併予申誡處分，本分局將持續加強教育訓練，防止類似情事發生。
本文授權自獨家報導，原文見此。
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