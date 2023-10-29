台中市警察局第三分局擦槍走火 秘書室：確有其事並已懲處

中國學術期刊《氣體物理》曝光最新一期學術成果，其中一篇名為《關於高超音速飛行器新熱障的認知與探討》的論文引起了外界的注意。這篇論文中，中國科學家首次披露了一種「耐燒蝕梯度輕質化防熱材料」，具備比現有材料更優秀的抗燒蝕性能與隔熱性能，且能夠在不影響內部設備與外界之間無線信號強度的情況下進行重複使用。

2023-10-29 09:33