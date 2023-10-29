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台中市第三分局爆槍聲？疑高層下封口令？！

聯合新聞網／ 獨家報導新聞網
爆料者指出，這是本起槍枝走火後，子彈射擊地面後的彈孔痕跡，可以明顯看得出來是一個非常新的彈孔。 圖／爆料者提供
爆料者指出，這是本起槍枝走火後，子彈射擊地面後的彈孔痕跡，可以明顯看得出來是一個非常新的彈孔。 圖／爆料者提供

【文．陳凱羅】

警察向來是人民的保母，這回居然也擦槍走火。本刊接獲爆料，日前爆料者前往台中市警察局第三分局辦理事務，聽到一聲不尋常的聲響，並有照片佐證。對此，台中市警察局第三分局蔡姓員警先說沒有，後又表示不清楚。

據本刊接獲的投書，爆料者指出，他月前去台中市警察局第三分局辦理個人的事務，到達三分局不久後，在一樓突然間聽到一聲不尋常的聲響，因是職業軍人特種部隊退伍的因素，直覺認為是槍聲，但辦理完他個人事務就離開。

爆料者表示，近日與一些與警界往來密切的友人聚會泡茶聊天時，間接證實那天他聽到的聲響果然是槍聲，據可靠消息來源得知，造成這門槍聲的原因是，當時三分局偵查隊一位徐姓偵查佐在分局偵查隊辦公室不知何因讓槍枝走火，走火後的子彈聽聞有波及在場的人員，據消息來源轉述，這起事件發生後，三分局高層隨即下達封口令，命令已知情的同仁對內、對外都不得提起本起槍枝走火事件，意即要當作什麼事都沒發生過的樣子，但本起槍枝走火後，子彈射擊地面後的彈孔痕跡，可以明顯看得出來是一個非常新的彈孔。

對此，記者詢問台中市警察局第三分局是否發生槍枝手火，一名蔡姓員警表示沒有，後來記者再表示爆料者甚至提供照片佐證，他則改口說，那他不清楚，要問督察室，記者循線詢問督察室後，督察室表示需要詢問秘書室，秘書室林愷庭表示沒有接到任何消息，希望記者能提供相關的事證及案發時間、地點，後續再清查。

本文授權自獨家報導，原文見此

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