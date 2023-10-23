藍白合淪笑柄 籲請柯文哲以大局為重

【文．孟廣芩】

從10月14日藍白雙方各派重量級代表與會以來，雙邊談判陷入僵局。距離明年113投票已破90天，藍白卻還在產生人選方式爭執，究竟是要柯文哲陣營主張的全民調或是侯友宜陣營提出的民主初選，至今仍無定論。

藍白合變成「藍白鬥」，就連民進黨的賴清德都忍不住酸，藍白合演很久，選舉的時候，連合不合都這麼紛爭，執政問題更大，每天都在吵。撇除賴清德的個人政黨色彩，不得不說：這就是藍白合目前給外界的觀感，好事一樁成為笑話一則。

儘管藍白合暫無共識，至少侯友宜方面仍嘗試尋求合作可能，並主動妥協提出民主初選折衷方案，可納入民調，採兩案並行模式。孰料，柯文哲陣營率先惡言相向，柯文哲公開稱，給侯友宜選也不會上；民眾黨談判代表之一、柯辦總幹事黃珊珊話也說得強硬，要協商民主初選方案就不必再談。

值得注意，外傳藍白不論合不合，10月底都將定案，所以有論調指出柯文哲恐怕是瞄準鴻海創辦人郭台銘11月2日連署截止，視到時情況決定是否讓藍白合成局，或是讓柯郭結為統一陣線，畢竟柯郭二人10月17日就有私下會過面，儘管郭嘴上說，是就理念部分交換意見，但想也知道肯定有談到實際合作的細節。

根據實地了解國民黨支持者，泛藍想法並非如媒體宣稱的責難侯友宜，而是更對柯文哲左顧右盼、意圖左右逢源的投機作法非常感冒。柯文哲在藍白合受阻的關鍵時刻，選擇與郭台銘私下會面，站在柯的本位角度，不難理解柯為自家利益找極大化方案，但看在國民黨支持者、國民黨各界人士眼裡就相當不是滋味。

原因無他，柯文哲既不喊反對台獨，也不說下架民進黨，針對兩大國民黨的核心理念皆未附議，藍營如何相信有合作誠意？柯文哲胞妹柯美蘭日前受訪，拋出民眾黨執政，可邀民進黨人士共組政府，同時認為非綠大聯盟的組合有很多種，樂觀看待柯郭配。

柯文哲20日又曝，曾分別與朱立倫、侯友宜見過面，政治上民眾黨不會「整碗端走」，跟國民黨合作，國民黨當然是主力。柯文哲的反覆，好聽點是左右逢源，講白話是善變取巧，讓不少國民黨立委私下暗罵，藍白合走到接近破局，藕斷絲連，始作俑者正是柯文哲。

距離總統、副總統登記參選日期最後期限11月24日，尚有一段時間，藍白合加緊腳步，仍有機會在登記截止日期前促成，不管是侯友宜、柯文哲搭配參選，郭台銘成最強啦啦隊，又或是柯郭二人消失在選票上，讓選票極大化，與賴清德一對一外，也讓侯搭配媲美蕭美琴的副手，拿下2024這局。

柯文哲說，政黨合作要有機制，以前從未做過，現在開始研究，由於時間緊迫，預計下周四會公布辦法。柯辦發言人陳智菡也說，柯辦下周四舉行記者會前，柯文哲將親自拜會朱立倫、侯友宜，說明事宜並交換意見。又讓外界對藍白合升起一點希望。

至於藍白合快不快得起來，就看柯文哲態度究竟如何，下周四端出什麼菜了。希望柯文哲專注大局、國家與人民福祉，政治合作心猿意馬終究不是好事。※以上言論不代表獨家報導集團立場※

《獨家報導》第1225期+第1226期 大佛心印直了成佛 最強開運攻略秘笈歷年來超震撼曝光 妙天禪師首度公開高階禪法

本文授權自獨家報導，原文見此。

延伸閱讀》

台北地院今拆除遠航大樓 遠航自救會發起「守護家園」活動

嘴唇打字、控滑鼠 腦麻生努力不懈 獲慈濟新芽獎學金

臺科大碩士生赴美參加化學年會 發表鋰電池新型單晶正極分析技術獲矚目

【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《獨家報導》，謝謝】