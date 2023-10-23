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莫讓少數民意 決定台灣未來

聯合新聞網／ 獨家報導新聞網
圖／獨家報導主筆室
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【文．衣冠城】

有時歷史是被少數極端分子一腳所踢開原本的軌道，有誰會想到巴爾幹的一個民族主義青年發動的暗殺事件，最後造成持續四年之久，高達3500萬軍民傷亡的地一次世界大戰。英國歷史學家克拉克就指出，賽拉耶佛的暗殺事件原本不足以釀成軒然大波，但因為各國沒有認清現實，錯估形勢，陷入集體夢遊。現在全球許多國家的政治越來越被極端主義綁架，我們進入集體夢遊的機率大增。

這次的巴以衝突也是雙方極端主義的一場衝撞。2006年，哈馬斯組織經過選舉統治了加薩地區，之後就再也沒有選舉，這讓許多巴人不滿。今年夏天的一分民意調查顯示，有高達七成的巴人希望哈馬斯將領土及其武裝部隊的管理權移交給更溫和的團體。有六成的加薩人表示他們希望與以色列停火。

以色列一方也是，內塔尼亞胡在一群以色列極右翼和極端正統派的支持下綁架了以色列民主。他試圖透過取消以色列最高法院行使司法審查的權力來接管以色列的司法機構，這項嘗試在以色列社會造成了重大的分裂。極右翼國家安全部長班吉維爾還闖入了位於耶路撒冷的阿克薩清真寺，甚至有極端正統派猶太教徒故意在該地進行宗教儀式。

不得民心的雙方執政當局都不惜升高衝突，鞏固基本盤來維持政權的正當性，就只差一根火柴。衝突爆發，內塔尼亞胡過然在團結的號召下暫時穩住政權，國內政爭停止，美國也大力支持。另一邊的哈瑪斯也許會在以軍強大的優勢軍力下受到重創，但是也有可能激出更激進的武裝組織或引入黎巴嫩等外部勢力介入，這樣的結果只會造成兩邊更大的成恨與血債。

最近《遠見》雜誌公布「2023兩岸和平調查」，顯示有59.5％民眾希望「維持現狀」，是2008年《遠見》進行兩岸民意調查以來的最高峰。高達74.4％的民眾認為兩岸應該增加互動，也是創新高。這都顯示多數民意希望兩岸回穩。近半數（49.8％）民眾沒有因應戰爭準備，而有46.4％民眾認為若兩岸開戰，美國不會出兵幫台灣打仗。民進黨政府延長役期並一再增加軍事預算也沒有增加台灣人被戰的心理準備與安全感。而賴清德面對大學生的提問則避重就輕的迴避人民的擔憂。

民進黨七年的執政讓兩岸兵凶戰危，人民對和平的渴望殷切。根據台灣民意基金會10月21日針對「國人是否支持民進黨 2024繼續完全執政」發布的最新民調，結果顯示高達59%不支持，僅剩31.6%支持。而多次總統大選民屌。爛清得很少突破四成，顯見大多數民眾希望政黨輪替。

我國現行憲政制度又有極大的缺陷，雖然效仿法國的雙首長制但是沒有像法國的兩輪投票，總統必須過半數支持的設計也沒有法國「左右共治」換軌的憲政慣例。我國憲政中的總統有權無責，贏者全拿，也卻乏美式總統制的國會監督，故人稱之為「超級大總統制」。台灣民意不是沒共識，大多數民眾希望和平、維持現狀、政黨輪替，但是我國憲政缺失容易產生少數民意卻強勢的總統，我們的未來就榮很可能被少數極端分子所決定，而以巴的悲劇就有可能在台灣上演，明年總統大選豈能不慎乎。※以上言論不代表獨家報導集團立場※

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本文授權自獨家報導，原文見此

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