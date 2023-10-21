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行銷老將王世明與溪湖媽的奇異邂逅

聯合新聞網／ 獨家報導新聞網
溪湖福安宮10/20贈送台北市行明宮「福佑民安」牌匾。 圖／記者宋秉忠攝
溪湖福安宮10/20贈送台北市行明宮「福佑民安」牌匾。 圖／記者宋秉忠攝

【文．宋秉忠】

台北市（士林）行明宮20日舉行「天上聖母三媽奉安寶座慶典」，漳化溪湖福安宮（供奉溪湖媽）副主委施忠偉率信眾北上送來「福佑民安」的牌匾。「福佑民安」正是溪湖福安宮的鎮殿題字，也是福安宮建廟221年來第一次向延靈的「分廟」贈送「福佑民安」四個大字的牌匾。

施忠偉表示，「福佑民安」是溪湖福安宮的鎮殿題字，這次首度將題字贈予台北市行明宮，代表溪湖福安宮對於行明宮宮主王世明的肯定。

施忠偉指出，2020年8月15日，溪湖媽首度北巡，途經士林後港墘福德宮，當時身兼福德宮總幹事的王世明突然率眾「攔轎」，放鞭炮、舞獅、擺香案恭迎溪湖媽，虔誠之心讓人感動；因此，在神明的指示下，才破天荒贈送「福佑民安」牌匾給台北市行明宮。

台北市行明宮宮主王世明(中)回贈溪湖福安宮金牌。 圖／記者宋秉忠攝
台北市行明宮宮主王世明(中)回贈溪湖福安宮金牌。 圖／記者宋秉忠攝

至於行明宮宮主王世明，則是曾經以「燈泡奶茶」、「王董茶葉蛋」、「水水念生吐司」暴紅的行銷業老將。

在「食安實在不安」的年代，什麼才是安全食品？王世明說，很簡單，賣給客人的食品，敢給親人吃，就是安全食品；因此，不管奶茶、茶葉蛋，還是生吐司，王世明都是為了有過敏體質的女兒開發的，只有女兒能吃的，他才會賣給客人；王世明曾說，「水水念生吐司」就是老爸想做給女兒吃的「愛心吐司」。

副總統賴清德祝台北市行明宮的三媽安座大典「圓滿成功」。 圖／記者宋秉忠攝
副總統賴清德祝台北市行明宮的三媽安座大典「圓滿成功」。 圖／記者宋秉忠攝

1802年建廟的溪湖福安宮是從鹿港天后宮分靈，至今已有221年的歷史，最近10年，才在委員們的努力下打出「溪湖媽」的名號，目前在北部約有70間分靈廟宇，並從2020年開始第一次北巡。

溪湖福安宮最大的盛事就是每24年一次的蛇年建醮，而在建醮前，還會有兔年、龍年、蛇年連續3年的徒步回鹿港天后宮進香活動，稱為「首香」、「二香」、「滿香」。

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本文授權自獨家報導，原文見此

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