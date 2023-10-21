射程無限遠？俄羅斯「海燕」核動力導彈有哪些超能力

【文．楊俊斌】

俄羅斯總統普丁在瓦爾代國際辯論俱樂部論壇上，提到俄軍正在研制的新一代核動力戰略巡航導彈「海燕」。普丁在2018年就曾證實過「海燕」的存在，而現在普丁再度證實，「海燕」巡航導彈的測試已經順利完成。

作為一款使用核動力的戰略巡航導彈，「海燕」將具備「無限射程」、不可預測的飛行軌道，可以突破所有現役的防空系統或反導攔截系統的綜合防禦。

蘇聯早在1955年就下過蘇聯部長會議第1561-868號決議，要求啓動核動力飛機研究，最後圖波列夫公司在1961年基於一架圖-95型戰略轟炸機，改良出圖-95LAL核動力試驗飛機，進行30多架次的飛行試驗。

蘇聯解體之後，俄羅斯繼承了蘇聯時期核動力飛行器的研究，最終拿出來的產品，就是9M730「海燕」核動力巡航導彈。

早在2018年3月俄羅斯總統普丁發表的國情咨文中，「海燕」核動力巡航導彈和「薩爾馬特」洲際彈道導彈、「先鋒」戰略高超音速飛行器、「匕首」高超音速飛行器、「佩列斯維特」雷射武器、「波塞冬」核魚雷，並列為俄軍六款新世代武器系統。

「海燕」的技術預研與分系統研發工作其實早在21世紀初就已經開始，用於導彈的彈上核反應堆就是在2010年左右開始試驗的，「海燕」的首枚遙測彈則是在2016年6月在卡普斯京亞爾靶場實施的飛行試驗。

俄軍從2016年到2018年，先後對「海燕」巡航導彈進行了六次飛行試驗，試驗的整體成功率並不高。一直到2019年1月，「海燕」的部分試驗才取得了成功，比如核動力裝置的性能達到了令人滿意的效果。到2021年1月，「海燕」核巡航導彈的測試工作重新開始，此次選擇在了寒冷的新地島進行測試。

「海燕」核巡航導彈的外形完全保密，整體設計不得而知，只能通過猜測和俄軍透露的少量信息，來評估「海燕」核巡航導彈的基本技戰術性能。

從導彈外形上看：「海燕」核動力巡航導彈曾經流出幾張還算清晰的照片，彈體主體上覆蓋著苫布，但可以看出導彈的方形彈體和錐型頭部，以及兩片近乎平直、帶有一定後掠角的彈翼，設計外形和俄軍的X-101型巡航導彈有些類似；發動機尾噴口位於彈體中部，且彈體兩側隱約還有凸起，「海燕」使用的是兩側分立式發動機設計。

俄方還公佈過「海燕」巡航導彈的技術參數，彈體長度達到9米，加上固體火箭助推器的話，總長度在12米左右，發射質量在3噸左右。

從俄方公佈的信息看，「海燕」巡航導彈的彈體尺寸達到現役巡航導彈的頂級水準，作為核動力巡航導彈，外界最為關注的是該型巡航導彈的動力段，也就是核動力渦輪噴氣發動機。

核動力噴氣式發動機可以分為開式循環和閉式循環兩種基本構型，開式循環也就是常識中接觸到的核動力發動機，分為前段的壓氣機，中段的核反應堆和後段的渦輪機，其中核反應堆等於是起到了傳統渦輪噴氣式發動機燃燒室的作用；從「海燕」的外形來看，橫向截面比較大，似乎使用外掛式發動機，那使用閉式循環反應堆的可能性較大。

「海燕」導彈的裝備對象應該是俄軍戰略火箭軍，它的體積實在是太大了，使用戰略轟炸機都很難攜帶，而且該彈所具備的洲際打擊能力，必然攜帶戰略核彈頭的設計，也是俄軍諸兵種合成集團軍下屬的戰術火箭旅完全沒有必要具備的性能。

「海燕」戰略核巡航導彈是典型的洲際彈道導彈，可以做到無限航程，在自動駕駛系統的設計上，包括彈載軟對抗設備上，必然都比戰術巡航導彈要完善多。

「海燕」起飛之後憑借著航程優勢，專往防禦薄弱處鑽，從北極上空飛到北美洲、穿越加拿大的荒原進入美國境內，或者從北極上空飛行在大西洋上空，然後飛到南美洲。

美軍的主要防空雷達都是對著北方、監視俄軍洲際導彈和戰略轟炸機群可能來襲的方向，「海燕」可以從美國防禦比較薄弱的墨西哥方向進入美國境內，或者直接以超低空掠海突防的方式，打擊美國東西海岸的沿岸大城市。

「海燕」核動力巡航導彈和「波塞冬」核魚雷相似，不像洲際彈道導彈一樣憑借速度優勢解決問題，憑借飛得低，或者潛得深這種優勢來完成突防。

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本文授權自獨家報導，原文見此。

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