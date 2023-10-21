一旦中美在南海開戰 美軍對中國威脅最大的武器是啥？

【文．楊俊斌】

南海周邊的各國政治立場非常複雜，一旦中美關係急劇交惡，最有可能爆發衝突的地點就是在南海區域。解放軍的戰術導彈部隊，一旦開戰的話，第一時間瞄準周邊的美軍基地與日韓等國盟友的軍事設施。

美國的航母打擊群是美國全球遠程作戰力量的核心，航母打擊系統依靠的是艦載機的攻擊，艦載機作戰半徑在1000公里左右，美國航母打擊群想要參與到中美南海戰爭，那就必須要抵近距離戰場1000公里的範圍內。

美國航母逼近南海1000公里，解放軍有太多手段可以使用，東風-21D、東風-26等反艦彈道導彈，或者是055萬噸大驅搭載的鷹擊-21高超音速導彈的飽和攻擊，轟6轟炸機所攜帶空射反艦高超音速導彈等。

中美在南海真的爆發戰爭，美軍對中國威脅最大的武器，應該是「戰略轟炸機」，戰略轟炸機本身就有載彈量大，可攜帶各種射程遠、威力巨大的空射導彈；戰略轟炸機還具有超長作戰半徑、滯空時間長等特點。

美國戰略轟炸機部分部署在關島基地與其他海外基地之外，絕大部分都部署在美國本土，就算部署在美國本土的戰略轟炸機，同樣也可以對全球任何地點進行打擊。

中國最該防範的就是部署在美國本土、遠離中國中程打擊力量攻擊範圍的美國戰略轟炸機，美國部署在本土的戰略轟炸機，可遠赴南海對解放軍進行攻擊。

美國媒體曾經報導，一旦中美開戰，美國軍隊只需要出動5架B-1B戰略轟炸機，在攜帶180枚「LRASM」空射導彈，就能夠徹底擊沉福建艦，或者同等規模的解放軍其他目標。

B-1B戰略轟炸機最大航程可達到1.2萬公里，空中加油的話，從美國本土西海岸的空軍基地起飛，再加上「LRASM」空射導彈800公里的射程，足以對包括南海在內的各種解放軍目標，甚至是中國本土進行遠程打擊。

美國空軍目前還裝備有另外兩款戰略轟炸機，分別是B-52常規戰略轟炸機、B-2隱身戰略轟炸機都可以全球到達性的戰略轟炸。

美國空軍現在的戰略轟炸機現役數量，分別是76架B-52、60架B-1B、21架B-2隱身轟炸機，157架戰略轟炸機，在全球是無人能敵的。

美國真的出動以上這些龐大的戰略轟炸機型，從本土起飛參與中美在南海的衝突，飛機完全可以在防區外發射射程上千公里的空射導彈，對處於南海內的解放軍進行遠程打擊。

B-1B型轟炸機具備有部分隱形性能，更重要的是具有超音速突防性能，而美國的B2轟炸是一款具備隱形突防的殺器，解放軍想要將這些來襲的美國轟炸機擊落很難。

解放軍必須要加強本土周邊的防空作戰水平，提升包括預警系統、火控系統、衛星監測系統、航母遠程打擊群等所有防空武器平台的能力；也更要加強在南海諸島上的軍事建設，部署更多的大型警戒雷達、防空導彈、反艦導彈、遠程戰機等，才能對抗。