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中國自用版052D導彈驅逐艦 將出口伊朗、沙烏地

聯合新聞網／ 獨家報導新聞網
被稱為中華神盾的052D驅逐艦。 圖／新華網
被稱為中華神盾的052D驅逐艦。 圖／新華網

【文．楊俊斌】

中國出口052D型導彈驅逐艦的行動，表明中國的軍艦技術已經有顯著進步，伊朗、沙烏地、巴基斯坦都有可能成為中國052D型導彈驅逐艦的潛在客戶。

上述國家都有較大的海上區域防空作戰需求：伊朗需要應對波斯灣附近海域的挑戰，包括反制美國海軍艦載航空兵；沙烏地則需要面對中東地區的安全威脅，特別是以色列空軍繞道海路的潛在攻擊；巴基斯坦海軍則必須應對印度海軍航母部隊的威脅，對海上區域防空作戰的需求非常迫切。

中國出口052D型導彈驅逐艦的原因之一是性能不縮水，這款艦艇滿載排水量達7500噸，配備相控陣列雷達，性能與自用版的052D型導彈驅逐艦相當。這使其成為潛在買家如伊朗、沙烏地和巴基斯坦感興趣的選擇。

與空軍裝備相比，出口海軍戰艦數量較少、單價較高，在中國軍貿中佔有重要份額。中國要進一步佔領高端國際海軍市場，僅依靠054AP型導彈護衛艦是不夠的，中國需要推出整體性能更強的型號，而052D型導彈驅逐艦正好滿足需求，中國已經裝備了大量052D型導彈驅逐艦，包括第四批次的正在建造中，這使得出口版的052D型導彈驅逐艦的整體價格大幅降低。

中國推出的052D型導彈驅逐艦的性能很可能與自用版相當，不會出現性能縮水。艦艇具有不錯的性能，包括7500噸的排水量、32節的最高航速以及性能出色的相控陣雷達，裝備了中國自用的多款垂直發射防空、反艦和反潛作戰武器，可應對各種威脅。

中國052D型導彈驅逐艦還搭載著「鷹擊-21E」艦載高超音速反艦導彈，導彈的性能不差，具有超音速巡航速度和末端突防速度，使其能夠有效威懾潛在的敵對海軍。

伊朗、巴基斯坦和沙烏地都能夠受益於先進武器系統，提升海上作戰能力。

出口052D型導彈驅逐艦不僅有助於提升中國的軍貿出口，也有助於增強中國與潛在買家之間的國際關係。軍售已經不再僅僅是武器裝備交易，它還能夠帶來政治和經濟方面的合作。沙烏地、伊朗和巴基斯坦作為中國的重要經濟夥伴，進口中國的軍艦將進一步加深與中國之間的互信程度。

中國出口052D型導彈驅逐艦表示中國在軍艦技術領域的顯著進步，這對伊朗、沙烏地和巴基斯坦等國家的海上防禦能力具有重要意義。

中國計劃出口052D型導彈驅逐艦將在中東地區引起地緣政治的關注。這可能導致其他國家對該地區的軍事平衡產生擔憂，進一步引發軍備競賽。

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