為B-52護航 美日韓首次在朝鮮半島空中演習

【文．楊俊斌】

韓國、美國和日本計劃於22日首次在朝鮮半島附近舉行聯合空中演習，加強三方安全合作以應對「朝鮮威脅」。消息人士透露，演習將包含美、日、韓三國戰機為美軍B-52戰略轟炸機護航等內容。

具備核能力的美軍B-52轟炸機本週二（17日）首次降落在韓國的空軍基地，參與韓國的防務展並與韓國空軍的F-35隱形戰機進行聯合演習。

韓聯社報導，根據韓國參謀長聯席會議主席金升謙的說法，韓國、美國和日本計劃舉行的這場聯合空中演習，是美、日、韓擴大三邊安全協調努力的一部分，是美、日、韓三國在大衛營峰會上決定針對朝鮮「核導威脅」加強安全合作後採取的最新動作。美、日、韓上周在朝鮮半島以南海域舉行七年來首場三方聯合海上反導演習。

朝中社13日就美國「羅納德·雷根」號核動力航母（CVN-76）停靠釜山發表評論文章，美國應該認識自己龐大的戰略資產駛入了「太危險的水域」，在「核對核對峙的朝鮮半島，如果濺起一小點火花，那麼它招來何等結果，是不言自明的」。

文章最後還警告說，美國派遣核戰略資產的示威性行動可能會讓韓國感到稍微安心一些，但他們將痛切認識到，這只能成為進一步加劇他們的安保危機使其更加痛苦焦慮不安的惡果。

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