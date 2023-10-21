大陸096核潛艇搭載巨浪3潛射飛彈 成為美軍「噩夢」

中共尚有未面世的095、096兩型核潛艦，屬於中國的第3代核潛艇。 圖／新華社 【文．楊俊斌】

最近外媒傳出，中國的096型戰略核潛艇或將入列服役，美國五角大廈甚至傳出096型戰略核潛艇攜帶的巨浪-3導彈無法攔截以及無法探測，美國整個本土也會被納入打擊範圍。

中國的海軍力量不斷壯大，得益於中國最尖端的核潛艇以及其裝載的深海水下發射的遠程彈道導彈——巨浪-3，這款導彈系統可以搭載10顆分導式核彈頭，每個爆炸當量能達到20萬-30萬噸TNT。

先進的技術配合強大的戰鬥力，綜合作戰能力堪稱一流，無疑使得「巨浪-3」成為一把尖銳的「定海神針」。

096型戰略核潛艇引發了大量的關注和討論。相關情報來源多樣，包括美國海軍研究所的研究報告、民間智庫的相關數據，以及其他海軍新聞和軍事網站的消息，中國這款低調但極具殺傷力的「秘密武器」其裝備獨特的特性和發展的突破，使得地位在國際日益凸顯。

外國媒體的相關報導進一步「巨浪-3」這款水下大殺器的發展態勢和優越之處：「巨浪-3」的先進程度和展現出的戰鬥力都有可能媲美，甚至超越美國「俄亥俄」級和俄羅斯「北風之神-A」級的戰略核潛艇。

096型戰略核潛艇在設計上較之現役最先進的094A型戰略核潛艇優秀，技術層面更取得了諸多重大突破；該核潛艇將採用四代核反應爐，無軸泵推技術以及新型降噪材料和手段，擁有更高效的動力系統和更低的噪音水平。

096型戰略核潛艇在噪音控制方面的優化使得其能夠與海洋噪音背景融為一體，大大提升了其在潛航時的隱蔽性，使得敵方的反潛探測裝置難以探測、識別、鎖定，更無法輕易攻擊它。

監視這種096型戰略核潛艇，對於美軍來說將會變得越來越困難，在戰時，巨浪-3分導式核彈頭隨時都將掉下來，而美軍的反導系統對其高超音速飛行的攔截能力非常有限。

美國海軍戰爭學院在一份研究報告中，將中國的096型戰略核潛艇描述為「噩夢」，明確表示這些潛艇「將極為難以被探測到」，並認為追蹤和監控這些核潛艇，對於美國及其亞太盟友來說將構成重大挑戰。

096型戰略核潛艇其顛覆性的技術特性，有能力改變大國之間的核戰略格局，並且對於美軍在中國周邊的所謂「自由航行」有很大的威懾作用。

本文授權自獨家報導，原文見此。

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