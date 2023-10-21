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以巴戰亂 拜登外交能力受質疑

聯合新聞網／ 獨家報導新聞網
圖／摘自美國總統拜登社群媒體X
圖／摘自美國總統拜登社群媒體X

【文．衣冠城】

拜登結束旋風式的對以色列訪問，除了表達對以色列的支持，什麼問題也沒有解決。中東情勢反而更惡化，連帶地恐怕還會衝擊他的選情。原本他還打算前往約旦與約旦國王阿卜杜拉二世、埃及總統塞西和巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯舉行峰會。但是就在他行前，加薩的一座醫院受到攻擊造成超過五百多人的死亡，約旦方面叫停了與拜登的會面表達不滿。這為拜登此行蒙上陰影，但是拜登並未對此做出正確的判斷與反應。

猶太人在美國政治、經濟、媒體以及學術領域都有強大的勢力，民主共和兩黨都不得不買以色列的帳。所以當以色列受到攻擊，美國作出支持的第一反應可以理解。但是隨著美國在中東的影響力下降、美國國內外對以巴衝突立場的對立，拜登一面倒的支持以色列將會面臨巨大的風險。而且拜登為了挺以色列而自毀長城，打亂原本的中東布局，凸顯拜登中東戰略的華而不實，也會重創拜登外交能力的信譽。

拜登一上台就高喊「美國回來了」，一反前任總統川普的孤立主義，企圖彰顯美國的世界領導力。 這次以色列與哈瑪斯爆發重大衝突，而哈瑪斯又挾持許多外國人質，不少國家特別是阿拉伯國家也希望美國就算不能主持公道，至少能解決加薩地區在封鎖與轟炸之下發生的人道危機。因為加薩人道災難將會使阿拉伯國家政府承受巨大的國內輿論壓力，會使事態發展更難以控制。所以在醫院遇襲前，一些阿拉伯國家領袖對拜登多所期待。

自 10 月 7 日以來以色列的報復轟炸已導致 3000 多名巴勒斯坦人死亡，其中三分之一是兒童。而以色列下令北部加薩地區居民南遷，聯合國預估會有百萬人流離失所。醫院遇襲事件更是讓拜登此行對人道問題的處理受到嚴密的關注。但是拜登在 X（前推特）上發帖只表示，對此「感到憤怒和深感悲痛」，但並未批評以色列。他甚至表示根據他得到的情資，並非是以色列軍方所為。這更激怒了伊斯蘭國家。

不僅如此，美國至今仍未對發生在加薩的人道危機採取具體行動。國務卿布林肯與以色列總理內塔尼亞胡會面後表示以色列同意提出一項向加薩平民提供人道主義援助的計畫。但他沒有透露任何具體細節。拜登訪問後，對於人道危機的緩解沒有任何助益，令阿拉伯國家大失所望。

近年來一些阿拉伯國家與以色列關係正常化產生了一些作用，對以色列與哈瑪斯戰爭的反應相對克制。但是如果民意壓力過大，就有可能迫使這些國家採取非軍事手段。而事實上，周邊伊斯蘭國家都爆發了大規模的抗議活動。伊朗外長在加薩醫院受襲後呼籲對以色列實施石油禁運，油價應聲觸及日高，衝破90美元。如果油價持續高漲影響到美國通膨，對拜登選舉也是不利。

由於哈瑪斯不但襲擊了以色列平民也挾持外國人質，所以一開始輿論大多站在以色列一邊。但是隨著以色列的各種報復行動，漸漸地讓以色列及其支持者失去道德制高點，輿論風向開始變化。現在美國國內也開始出現更多同情巴勒斯坦人的聲音，甚至爆發多起衝突。美國一名穆斯林兒童慘遭殺害，穆斯林恐懼症的議題在美國開始延燒。拜登的一面倒，對原本較支持民主黨的穆斯林也會心寒。

拜登之行與美國的軍事動作在伊斯蘭世界與穆斯林眼中被視為一種挑釁，美國錯失了斡旋的機會，讓中東局勢惡化，也讓美國人民開始質疑拜登的外交能力。※以上言論不代表獨家報導集團立場※

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本文授權自獨家報導，原文見此

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