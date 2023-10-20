曾風靡全陸的「農家樂」 如今大規模倒閉

【文．陸懷恩】

來得快也去得快？不少台灣人前往大陸旅遊，或多或少都曾被邀請前往各地「農家樂」用餐或住宿，但曾幾何時，從車水馬龍到門庭冷落，曾經驕傲成過氣，往往是一瞬間的事，過往曾是餐飲業一道風景線的農家樂，如今走向大蕭條，處處出現「關店潮」。

農家樂最早出現在1990年代，當時伴隨農村旅遊經濟興起，「住農家屋、吃農家飯、幹農家活、享農家樂」成為一種潮流，也就是說，農家就是提供給邊城裡人的一種近郊休閒出遊方式，它們多由村民就地取材經營，使用自家房舍，自家菜園的材，掛個牌子就算開門迎客了，雖然簡陋，卻接地氣。

《今日頭條》報導，2000年後隨著城市經濟的展，人們消費能力普遍提升，農家樂成為多數城市人聚會聚餐的選擇，為了吃上一頓特色農家菜，驅車前往偏遠的農家樂「一日遊」，屢見不鮮。農家樂因此熱度不斷攀升，不少欠發達的地區，正是靠「農家樂」相繼翻身。火爆的生意感染了農村地區，最紅時，一個村甚至出現200多家農家樂。

然而，物極必反，當藍海變紅海，下坡路的伏筆已在暗處湧現。首當其衝的就是「宰客」問題。《人民日報》2014年報導過，從北京到遼寧本溪旅遊的孫先生一家，就近在某農家樂消費，四個簡單的菜要價近千元人民幣（下同），接到舉報線索後，記者一行人又進行實地調查。

當記者要求拿出菜單點菜時，老闆表示農家樂菜品不一，價格也有變化，因而是無菜單料理，只得在老闆的薦下點了幾道菜。待飯菜上桌，記者發現每道菜分量都很小，最後結帳時，連一份普通的山野菜都要80元。當記者提出質疑時，老闆瞬間變臉，門口的眾壯漢也迅速圍過來，表示「痛快給錢走人，別在地盤上惹事」。

這樣的事開始屢見報端。最讓人氣憤的是，農家樂原本食材應是就地取材，原生態的「綠色有機」蔬菜，但發現都是在附近的貿市場採購而來。被發現的問題也越來越多。

2020年4月，北京200多名遊客到一家農家菜餐廳就餐，這頭剛豎起大拇指，那頭73人就出現食物中毒，被緊急送醫。不僅如此，農家樂經營者都是當地農民，這種模式導致食安、服務意識都難保證，好多農家樂連基本食品衛生許可證、健康證都沒有，更別說納入監管。

除了一言難盡的餐飲條件，大部分農家樂的住宿條件，也讓人想連夜逃離。一項粗略資料統計，北京大約有85%農家院客房，沒有私人衛浴，一次性用品配套不齊，消毒設施缺乏，儘管如此，一間小客房也要三星級賓館價格，收費與服務嚴重不匹配。

還有的農家樂攬客，安裝蹺蹺板、滑梯等娛樂設施，但這些設施幾乎沒有維護，安全隱患極大。且農家樂缺乏安保人員，又遠離醫院，一旦發生意外，很容易錯過最佳治療時間。多種因素疊加，消費者熱情和衝動早已被消磨殆盡，農家樂由「世外桃源」變成了「黑心飯莊」。

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本文授權自獨家報導，原文見此。

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