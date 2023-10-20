藍白一定要合 但侯柯可以不配
【文．何溢誠】
藍白究竟怎麼合？程序方式、主從搭配為何？又再次吵翻了天，柯文哲堅持要全民調；國民黨擬採用「民主初選」。因為各擅不同勝場，誰都想發揮自身優勢、掩蓋缺陷，占盡對方便宜。
⾦溥聰指出全⺠調存在⼲擾和灌票，柯⽂哲對此表⽰不滿，認為⾦溥聰不想合作，⾦溥聰又說柯文哲翻臉比翻書還快。雙方你來我往，聽起來沒一句好話，但總比沒有對話好，也可以看成是一種藍白磨合吧。
以前的金溥聰可是很看重民調，本來國民黨內公職提名70％民調、30％黨員投票的初選機制，就是在他擔任秘書長期間所廢掉的，認為黨員投票不具參考價值，應以民調為主，至於他所說的干擾和灌票問題，可以用問卷設計、訪員引導以及戶內抽樣的專業方式過濾掉，有點像是內行人在說外行話！
而為柯文哲所詬病的開放式「民主初選」，也必非憑空捏造、一無可取，在美國、法國、南韓等民主國家早已行之有年，由民眾投票，展現直接民意，畢竟選舉不能全靠空氣票，組織動員也很重要，必須相輔相成，何況接到民調電話說出支持誰，和走去領票、圈票、投票，機會成本完全不一樣，定然存在一定差距。
殊不知，藍白合都不一定能完成下架民進黨的目標，藍白不合肯定涼涼。國民黨應認清現實，早已不是泱泱大黨，民意支持度迭迭下滑；民眾黨更須知道自己斤兩，至今仍是柯文哲的「一人黨」。雙方合作，才有機會。
政治是妥協的藝術，要有商有量，全民調和民主初選就是比例權衡，各佔50％也行，甚至侯柯也不一定要配，侯友宜搭當黃珊珊競選正副總統，柯文哲好整以暇擔任行政院長，還可以撈到一個立法院副院長，可謂最佳排列組合。※以上言論不代表獨家報導立場※
本文授權自獨家報導，原文見此。
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