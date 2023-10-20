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賴神也森氣氣了！左批柯P右打侯侯 賴清德聲量登上第一名

聯合新聞網／ 獨家報導新聞網
圖／獨家報導製圖
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【文．楊雪妍】

自從綠媒公布了最新民調後，賴神似乎就變得脾氣不太好，昨（19）日不僅對柯文哲說謊動怒，也直指侯友宜只會罵他，看來賴神開始緊張了。根據QuickseeK 總統大選每日情報總統候選人聲量排名，10/19到10/20的潛在候選人聲量排名賴清德第一名，聲量是27,808 (上升2) ，第二名是柯文哲，聲量是23,303 (下降1) ，第三名是侯友宜，聲量是10,050 (下降1) ，第四名是郭台銘，聲量是6,973。

根據 QuickseeK的調查，總統候選人聲量排名賴清德位居第一名，主要是Ptt的Gossiping在討論「是他拜訪我！」賴清德動怒不滿柯文哲說謊」，這個新聞一出，引起網友熱議，討論聲量有7077筆，網友表示「我相信賴桑說的」、「哈哈哈哈哈！柯P變成了柯屁！」、「好喔支持柯文哲」。

而總統候選人聲量排名第二名的柯文哲，沒有登上選情熱議。第三名的侯友宜，主要是ETtoday新聞雲的FB在討論「賴清德酸侯友宜遇問題就「侯侯做代誌」：他選舉就只會罵我」，這個新聞一出，引起網友熱議，討論聲量有2031筆，網友表示「100步笑50步。」。第四名的郭台銘，主要是TVBS新聞 的FB在討論「郭台銘過73歲大壽！深夜罕曝參選心情 認了「我是焦慮的」」，這個新聞一出，引起網友熱議，討論聲量有707筆，網友表示「退此一步；海闊天空，成全；維護住自己的一生信譽。」。

本文授權自獨家報導，原文見此

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