以巴不對稱戰爭 值得台灣借鏡
【文．楊俊斌】
以巴之戰勢難避免，只是這是一場典型的不對稱戰爭，以色列絕對的軍事優勢輾壓哈瑪斯，只要雙方進入加薩走廊，一定是一場血腥的肉搏戰。西方軍事專家的分析，一位以色列軍人的死亡，將帶來四位哈瑪斯的陣亡。
這也說明了以色列國防軍暫不攻進加薩走廊的考量，一方面更淸楚掌握地道下哈瑪斯的位置，一方面利用砲火和圍而不攻消耗哈瑪斯的有生力量。
整個的戰局還存在著一個充滿不確定的變數，在於伊朗、敍利亞、甚至埃及的動作。
目前看來，伊朗可能有所反應，只是伊朗的反應動作是什麼？明刀明槍地動手，可能不是以色列的對手，也會招來美軍的軍事介入，而以色列也想一併解決伊朗這個心腹大患。
以色列暫時按兵不動，最大的可能是先看淸楚自己的敵人有那些，伊朗、黎巴嫩、哈瑪斯，也或者敍利亞、埃及、約旦都可能混水摸魚，在沒有搞清楚狀況之前，貿然進入加薩走廊自然影響到部隊的安全。
至於台灣軍方可以借鏡的地方，在於哈瑪斯的戰術運用，把主力藏在地道之內，在狹窄的地道內，五、六人就可以抵擋上百人的兵力，也就是說以色列國防軍只要進入地道內作戰，兵力上並不會佔到任何便宜，損失將比預期更慘重。
台灣的情況也是如此，先承受不斷長程飛彈和火箭的攻擊，主戰力藏於九地之下，戰機、飛彈、人員都需要藏在地底，只要保持一定程度的反擊戰力，結果都會不同。
本文授權自獨家報導，原文見此。
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