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打擊哈瑪斯 以軍首次出動先進護衛艦「薩爾-6」

聯合新聞網／ 獨家報導新聞網
以色列薩爾6型護衛艦發射「閃電」長程防空飛彈。 圖／以色列國防部網站
以色列薩爾6型護衛艦發射「閃電」長程防空飛彈。 圖／以色列國防部網站

【文．楊俊斌】

以色列軍方16日表示，在與哈瑪斯的衝突中，以軍首次出動先進的「薩爾-6」型護衛艦「奧茲」號和「馬根」號，打擊哈瑪斯的武器生產設施和海上突擊隊陣地、觀察哨。

「薩爾-6」型護衛艦安裝18種先進的作戰系統和技術裝備。今年4月，以軍方宣佈，一艘「薩爾-6」型護衛艦曾使用先進的雷達系統跟蹤一架伊朗無人機，並協助指揮一架F-35戰機將其擊落。

據《耶路撒冷郵報》報導，「薩爾-6」型護衛艦長90公尺，排水量2000噸，最大航速24節，航程2500海哩，儘管「薩爾-6」型護衛艦長度與上一代的「薩爾- 5」相近，但「薩爾-6」能更好地適應惡劣海況並能在海上停留更長時間。

「薩爾-6」配備了「閃電-8」中程艦空飛彈，可擊落50-70公里範圍內的空中目標，還裝備了2部艦載版「鐵穹」反導系統發射器、16枚反艦飛彈、1門76毫米艦炮、2部可發射MK54型324毫米輕型魚雷的魚雷發射管以及2部配備25毫米機炮的「颱風」遙控武器站。

另據《耶路撒冷郵報》報導，當地時間16日，一支2000人的美國海軍陸戰隊快速反應部隊已到達以色列沿海海域；而美國「福特」號航母已於當天13時左右抵達以色列。

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本文授權自獨家報導，原文見此

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