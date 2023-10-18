台積電龍潭廠就是民進黨搞的選舉鬧劇

【文．宋秉忠】

台積電宣布放棄桃園龍潭建廠計畫，綠營趁機猛批桃園市長張善政，行政院前院長蘇貞昌也酸「選對人很重要」。但真相卻是：去年，綠營為了輔選鄭運鵬當市長放出「台積電龍潭建廠」的消息，蘇貞昌則是在徵地都未開始的情況下，宣布啟動龍潭園區擴建計畫。

還原民進黨抛出「台積電龍潭建廠」消息的過程如下：

●外電根據第3季財政發現巴菲特大買台積電股票，換言之，巴菲特是在9月30日之前就已經買進台積電股票，但「台積電將在桃園龍潭建廠」的消息卻是10月31日才由台灣財經報紙披露。

●消息一出，時任桃園市長鄭文燦和民進黨市長候選人鄭運鵬立刻跟進說是自己的功勞。

●蘇貞昌立即在11月3日視察龍潭科學園區，並正式宣布啟動龍潭科學園區三期擴建計畫。

蘇貞昌口中的「龍潭三期擴建計畫」，據龍潭選出的桃園市議員徐玉樹踢爆，根本是在「畫大餅」，桃園市府根本就沒有開會討論過這個議題，也沒有設立任何專責單位推動此事。

徐玉樹指出，台積電確定要在高雄蓋廠後，就傳出「台積電要在北部蓋二奈米廠」，有人開始炒龍潭的地皮，但龍潭園區根本沒有空地可供台積電建廠，而所謂的第三期規畫也沒有任何進度。

徐玉樹指出，一個普通工業區的規畫，光是跟所有地主簽妥徵收協議就要5年的時間，然後就是曠日廢時的可行性評估、環評，動工至少都在規畫後十年。

但蘇貞昌卻是在徵地計畫都未啟動之前，就宣布啟動「龍潭三期擴建計畫」，現在還好意思回頭過來酸別人。

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本文授權自獨家報導，原文見此。

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