奔騰思潮：民調不可全信 民眾黨黃珊珊發言為證

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聯合新聞網／ 獨家報導新聞網
圖／獨家報導主筆室
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【文．汪葛雷】

14日，由侯辦執行長金溥聰與柯文哲競選總幹事黃珊珊帶團，侯柯兩個在野政營舉行會前會，商討藍白合。會中藍營提出「開放式民主初選」，欲效法美國、法國、韓國等國家進行實體的初選投票。然而該主張遭民眾黨強烈質疑，白營15日即發聲明拒絕提議。

這樣的發展，看在筆者一個期待政黨輪替，希望臺灣政治撥亂反正的在野黨支持者眼中，著實感到心痛。

實體投票初選的方式，與比民調相比，究竟好還是不好，當然可以討論。只是，民眾黨現在舉黨把民調當神拜，但過往的民眾黨政治人物（ex.黃珊珊）對於民調可沒有這麼絕對信賴。

舉例來說，去年九合一大選前夕，《中廣》與蓋洛普徵信公司、《自由時報》分別各公布一份封關民調，顯示黃珊珊支持度位居第三。黃珊珊那時是怎樣說的：「封關民調只有3個字，不是蓋離譜就是極其可笑！」在受訪中，黃珊珊不斷強調她手機民調是第一，第三名一直都是民進黨陳時中，還說：「這部分我非常確定」。

最後選舉結果是如何？大家都知道，第三不是陳時中，而是最質疑民調的黃珊珊。

黃珊珊過往的發言，完全可以用以打破「民調神聖論」。黃珊珊說她手機民調第一，對比最後選出來第三，難道不覺得手機民調有點可笑，可靠度讓人質疑嘛？白營現在還整天強調「作民調需手機市話各半」，實在有點自打臉了。

民調可能造成的問題，媒體人趙少康15日說得很明白，他表示，他幾年前早就建議國民黨採用「開放式初選」，因為民調容易被做掉、被干擾。四年前賴清德與韓國瑜本來民調高於蔡英文，之後都掉下來，就是好案例。趙少康強調：「現在選民很聰明，會策略性地來操控民調。」這段話一針見血，若是民調這麼可靠，美國、法國等先進國家還在搞實體初選，那不是白癡嗎？

事實上，此番商討藍白合，民眾黨展現出的態度並不正派，甚至有說謊嫌疑。依據風傳媒報導，會議時間原定14日下午2點30分，但後來卻提早一小時。白營聲稱是因為配合侯友宜新北市競總成立。但真實原因卻是白營提出總幹事黃珊珊因5點必須搭乘高鐵到彰化，因此提前1小時。

小地方也要給人穿小鞋，直讓人質疑，白營到底有沒有合作誠意？還是恨不得早點破局呢？藍白「合」真的讓白營這麼不舒服嗎？

希望藍白雙方都要有體認，你們整天罵民進黨，罵蔡英文，但如果總統選舉選不贏，這些「罵」又有什麼意義？過去半年多，在野陣營一直處於民調總和超過賴清德，卻分裂成二組甚至三組人馬，導致個別候選人都遠遠落後於賴清德的窘境。這種「多個和尚沒水喝」的局面，還要持續多久？非得搞到大家都敗選，臺灣繼續在綠色陰影下沈淪，才甘心嗎？

懇請柯文哲主席，開大門走大路，敞開心胸接受多元的提案，給臺灣、給在野黨支持者撥亂反正的希望。※以上言論不代表獨家報導立場※

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本文授權自獨家報導，原文見此

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