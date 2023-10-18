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烏克蘭的黑天鵝

聯合新聞網／ 獨家報導新聞網
圖／取自烏俄大戰論壇臉書
圖／取自烏俄大戰論壇臉書

【文．衣冠城】

時序入秋，烏克蘭的夏季反攻看來無所斬獲，戰事又要進入新一輪的延宕。軍事上沒有進展，國際支持略顯疲態，加上黑天鵝亂飛，烏克蘭的前景堪慮。

上月，美國眾議院經過兩黨妥協通過撥款發案，暫時免除政府關門的危機。但是妥協的代價就是暫停對烏克蘭60億美元援助的撥款。眾議院議長麥卡錫又被罷免，眾議院不知何時才能恢復正常，這筆軍援何時能夠通過恐怕還在未定之天。這已經讓澤連斯基急得跳腳，現在以色列發生哈瑪斯攻擊的事件，又飛出一隻黑天鵝，對烏克蘭形成更大的壓力。

哈馬斯對以色列發動攻擊後，烏克蘭立刻表態站在以色列一邊。但是烏克蘭民族主義者與納粹之間千絲萬縷的關係，以色列恐怕也很難領這份情。上月加拿大就鬧出一個國際大笑話，加拿大國會邀請一位烏克蘭裔的加拿大公民出席澤連斯基在國會的演講，並向這位老人致敬，稱他為烏克蘭英雄、加拿大英雄。結果媒體發現這位老人不是加拿大參加二戰反法西斯的戰爭英雄，而事實上就是納粹黨衛軍。為此國會議長還因此下台。俄羅斯出兵烏克蘭的一項理由就是要烏克蘭去納粹化，加拿大此舉正好坐實了烏克蘭的納粹化。

過去每逢1月1日烏克蘭民族主義者班德拉(Stepan Bandera)的生日，常常有數千人舉著火把遊行，高呼「班德拉是我們的父親，烏克蘭是我們的母親」的口號。以色列駐機府大使館還曾為此提出抗議。因為班德拉是一名極具爭議的烏克蘭民族主義者，他在二戰期間支持納粹德國，與蘇聯作戰。

其實自俄烏戰爭以來，以色列就拒絕對俄羅斯實施制裁，甚至還增加了彼此之間的貿易額。此外，以色列還拒絕向烏克蘭提供任何武器。現在澤連斯基一方面擔心西方因為哈瑪斯與以色列衝突減少對烏克蘭的支持，一方面還要表態支持以色列，真是有苦難言。

網路上還流傳一段據稱是BBC流出的影片，指稱哈瑪斯的武器是烏克蘭所提供的。雖然經過BBC的否認，但是烏克蘭軍火流向一直是開戰以來外界所質疑的。而美國國防部一份報告也證實，俄烏戰爭初期烏克蘭就發生軍火盜賣的情事，一些西方援助給烏克蘭的武器恐怕已經流入黑市。這則假新聞雖然很快地被證偽，但是烏克蘭的貪腐形象留在人們心中。

果然，俄羅斯趁火打劫，對烏克蘭發東新一波攻勢。俄軍向頓涅茨克方向發動炮擊，多個城市受災嚴重。約有1.5萬名烏軍面臨被包圍的局面。

烏克蘭總統澤連斯基憂心，巴以衝突可能導致國際社會減少對俄烏局勢的關注，甚至分散美國對其軍火的提供。目前美國在以色列還有高達44億美元的軍事庫存。短期內，只要周邊阿拉伯國家不介入，以目前以軍的實力綽綽有餘。但如果情勢升高，由於猶太人在美國政治具有重大的影響力，以色列作為美國在中東乃至全球的核心利益，美國自然會以以色列為重，烏克蘭被放棄的機率大增。

美國國際關係大師米爾斯海默在2010年一篇有關「棄台論」的文章就指出，美國在亞洲最重要的利益是日本。台灣的重要性還比不上韓國，不值得為台灣與中國對抗，尤其可能要付出核子戰爭的風險。從烏克蘭的窘境，我們可以看到，全球一盤局，牽一髮而動全身。如果不能從旗手的視野思考自身的位置與價值，看似遙遠的戰火，燒到的卻是自己的屁股。※以上言論不代表獨家報導立場※

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本文授權自獨家報導，原文見此

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