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我的未來不是夢！？社宅有影某？ 賴清德總統負聲量登上第一名

聯合新聞網／ 獨家報導新聞網
圖／獨家報導製圖
圖／獨家報導製圖

【文．楊雪妍】

現在的學生不容小覷，一連2天「賴清德喊「未來蓋13萬社宅」學生吐嘈：您市長任內沒落成任何1戶」這條新聞都登上選情熱議的排行榜，昨日更站上第一名，可見咱們國家未來的主人翁可是不容隨意呼嚨的，他們可是非常在意他們未來到底有沒有社宅，。根據QuickseeK 總統大選每日情報總統候選人聲量排名，10/17到10/18的潛在候選人聲量排名賴清德第一名，聲量是23,281 (上升1)，第二名是柯文哲，聲量是19,118 (下降1)，第三名是侯友宜，聲量是15,580，第四名是郭台銘，聲量是7,196。

根據 QuickseeK的調查，總統候選人聲量排名賴清德位居第一名，主要是爆料公社的FB在討論「賴清德喊「未來蓋13萬社宅」學生吐嘈：您市長任內沒落成任何1戶」，這個新聞一出，引起網友熱議，討論聲量有7489筆，網友表示「劇本要先寫好才能演！」、「學生有做功課..很棒。」、「自己的未來自己把關很讚」。

而總統候選人聲量排名第二名的柯文哲，主要是TVBS新聞的FB在討論「「柯文哲政界垃圾！」486先生揭政治內幕 民眾黨員也不挺了」，這個新聞一出，引起網友熱議，討論聲量有3031筆，網友表示「把弊案上網公開透明不是多數人想要的？」。第三名的侯友宜，主要是東森新聞的FB在討論「台灣旅遊業變「觀光慘業」 侯友宜痛批：做不到換我做」，這個新聞一出，引起網友熱議，討論聲量有2033筆，網友表示「新北的觀光做的很好…..？」。第四名的郭台銘，主要是TVBS新聞的FB在討論「賴佩霞功成身退！「最新民調太震撼」郭台銘備妥2案與柯營磋商」，這個新聞一出，引起網友熱議，討論聲量有1123筆，網友表示「柯郭配大家一定支持....」。

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本文授權自獨家報導，原文見此

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