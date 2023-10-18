月薪20萬 瓦格納轉進加薩作戰

【文．楊俊斌】

在俄烏戰爭中大大出名的「瓦格納集團」成員透露，收到前往加薩地帶為巴勒斯坦人作戰的「訂單」，對方開出了65萬盧布（約合20萬元人民幣）的超高月薪，是市場價的三倍。

瓦格納成員在利比亞的薪水為每月18萬盧布（約合13500元人民幣），在敘利亞和中非共和國則是每月25萬盧布起（約合8萬元台幣）。「工作機會總是源源不斷」，一名瓦格納成員表示，還不確定集團會不會接單，「不知道是否有人同意」。

瓦格納集團在社交媒體上否認了這一消息，稱「在99%的情況下，報導中的消息沒有得到任何證實。」

之前，隸屬於烏克蘭武裝部隊的「國家抵抗中心」表示，根據掌握的情報，一些離開白俄羅斯前往非洲國家的瓦格納成員參與哈馬斯武裝分子的訓練，並分享戰鬥經驗。

該機構寫著，「哈瑪斯武裝分子訓練的關鍵領域是突擊演習和使用小型無人駕駛飛行器投放爆炸物。在其盟友中，只有俄羅斯有使用帶有發射裝置的無人機攻擊敵方設備的經驗。這是瓦格納在非洲演習期間與哈瑪斯武裝分子分享的。」

以色列駐俄羅斯大使亞歷山大·本·茲維在接受採訪時表示，以色列不認為俄羅斯與哈瑪斯發動的襲擊存在任何關聯。

俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃發表聲明，強烈駁斥有關「俄羅斯向巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動（哈瑪斯）提供武器」的猜測言論；她指出，俄羅斯對與武器出口有關的經濟活動進行嚴格管控，因此有關「俄羅斯向巴勒斯坦供應武器以及在俄羅斯的幫助下，在加薩地區生產小型武器和彈藥」的說法都是西方的猜測。

不過，美國共和黨眾議員格林在社交平台發文稱，（哈瑪斯）用於攻擊以色列的武器可能來自阿富汗或者烏克蘭。法國愛國者黨主席菲利波也在社交媒體上指稱，美國向烏克蘭提供的武器出現在中東，現在正被用於流血衝突，除了M4衝鋒槍外，烏克蘭還可能向哈瑪斯提供了美國「刺針」防空導彈系統。

對於「烏克蘭向哈瑪斯售賣攻擊武器」的說法，烏克蘭軍事專家彼得予以否認，並稱這是俄羅斯方面散布的虛假消息。

來自烏克蘭安全局的消息則指出，原本在烏克蘭擔任顧問和教官的兩千多名以色列軍事專家已經離開烏克蘭，趕回以色列。

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本文授權自獨家報導，原文見此。

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