美軍F-15E戰機部署中東 以巴衝突再添變數

【文．楊俊斌】

美國有線電視新聞網（CNN）報導，美國軍方14日宣佈向中東地區部署F-15E等戰機。美國空軍在一份聲明中稱，第494戰鬥機中隊的F-15E戰機已於13日飛抵美國中央司令部轄區，以鞏固美國在中東地區的地位並加強美軍在該地區開展空中行動的能力。美國空軍並未明確說明所部署戰機的具體數量。

F-15戰鬥機是美國現役主力戰鬥機，就算美軍已經發展出更先進的F-22、F-35兩款隱形戰機，美軍也不打算將F-15除役；主要在於F-15的載彈力十分驚人，是現役各種戰機中最大載量之一，美軍把它當成炸彈卡車來使用，而且不斷進行改良；F-15也有一定程度的隱形能力，以色列本身也從美國購進為數不少的F-15戰機。

另外，主要的盟邦也擁有相當數量的F-15，包括日本、韓國、新加坡都有F-15，是一款性很高，又有強大載彈量的戰鬥轟炸機，其他的中東阿拉伯國家在空中根本沒有機種可以與F-15相抗衡。

《獨家報導》第1225期+第1226期 大佛心印直了成佛 最強開運攻略秘笈歷年來超震撼曝光 妙天禪師首度公開高階禪法

本文授權自獨家報導，原文見此。

延伸閱讀》

萬金石馬拉松獲亞洲二大設計奬 全台唯一金標籤等級 今起報名登記

庭長拒簽判決引發獨裁說 士林地院職場霸凌爭議

下重本穿清朝官服護稻 殭屍稻草人嚇鳥還是嚇人?!

【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《獨家報導》，謝謝】