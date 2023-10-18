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美軍F-15E戰機部署中東 以巴衝突再添變數

聯合新聞網／ 獨家報導新聞網
新型的「鷹式」F-15戰機不是隱形戰機，但它與隱形戰機卻非常相似，在實戰中可能非常有用。 圖／U.S. Air Force photo by Ethan Wagner
新型的「鷹式」F-15戰機不是隱形戰機，但它與隱形戰機卻非常相似，在實戰中可能非常有用。 圖／U.S. Air Force photo by Ethan Wagner

【文．楊俊斌】

美國有線電視新聞網（CNN）報導，美國軍方14日宣佈向中東地區部署F-15E等戰機。美國空軍在一份聲明中稱，第494戰鬥機中隊的F-15E戰機已於13日飛抵美國中央司令部轄區，以鞏固美國在中東地區的地位並加強美軍在該地區開展空中行動的能力。美國空軍並未明確說明所部署戰機的具體數量。

F-15戰鬥機是美國現役主力戰鬥機，就算美軍已經發展出更先進的F-22、F-35兩款隱形戰機，美軍也不打算將F-15除役；主要在於F-15的載彈力十分驚人，是現役各種戰機中最大載量之一，美軍把它當成炸彈卡車來使用，而且不斷進行改良；F-15也有一定程度的隱形能力，以色列本身也從美國購進為數不少的F-15戰機。

另外，主要的盟邦也擁有相當數量的F-15，包括日本、韓國、新加坡都有F-15，是一款性很高，又有強大載彈量的戰鬥轟炸機，其他的中東阿拉伯國家在空中根本沒有機種可以與F-15相抗衡。

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本文授權自獨家報導，原文見此

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