以色列大軍壓境卻舉棋難定 哈瑪斯如何頂住地面戰

【文．楊俊斌】

以巴衝突持續擴大，以軍繼續對加薩轟炸，哈瑪斯也對以色列南部發射火箭彈還擊。以巴新一輪衝突已致雙方超4200人死亡。以色列各支部隊已全面準備好，很快便會發動地面戰。哈瑪斯旗下武裝派別卡桑旅已為以軍地面軍事行動做好準備。

以軍地面進攻是不是馬上就要開始，恐怕是不可避免的，從目前的情況來看，應該是有一觸即發之勢。

以軍曾經發佈過24小時強制遷移令，美國方面要求延長遷移令，以色列又給了6個小時，這個時間段已經完全過去，理論上以軍的地面行動隨時可能開始。而哈瑪斯旗下的武裝派別卡桑旅，已經為以軍的地面行動做好充分準備。

加薩地帶兩次經受過以色列軍隊的地面進入，一次是2009年，一次是2014年。這次，哈瑪斯有這麼大的舉動，當然對接下來的地面戰應該是有準備的。2009年、2014年以色列軍隊地面進入加薩但真正意義上的巷戰並沒有開打，就只是幾公里的縱深，而且很快就撤出。

這一次，以色列的軍事行動規模非常大，時間也不會太短，從哈瑪斯這一次的行動中就可以看出，它所擁有的能力已經不可同日而語。

哈瑪斯現在手裡頭有什麼武器，相信以色列方面也沒有把握。哈瑪斯經營加薩這麼多年，加薩走廊地下基本上已被挖空，以色列地面部隊等待的將充滿不確定性。

以軍正在加薩地帶的北部、中部、南部部署軍事力量，估計以色列軍隊的總數可能超過50萬人。正常情況下，以色列的常備軍基本上20多萬，又動員最高36萬。50萬大軍不可能全部部署在以色列南部，因為北部還可能發生狀況，還有約旦河西岸。

加薩走廊地帶估計部署20萬到30萬，這樣的兵力可以把加薩圍起來。以色列軍隊大兵壓境之後舉棋難定，其中原因就是確定要達到目標。目標確定就可以評估出規模，目標、規模又與持續軍事行動的時間密切關係。

以色列的目標之一是摧毀哈瑪斯的基礎設施，加薩走廊地帶建築至少百分之三、四十會被摧毀。

目標之二要清除哈瑪斯武裝，斬草除根，連根拔起，徹底消滅哈瑪斯，所以地面行動的規模應該是非常之大。

美國沒有表現出阻止的動作，美國只是做出來一些舉動，大規模地面軍事行動造成大量平民傷亡，美國只是要求以色列延長遷移令。

以色列強制要求加薩地帶北部的100多萬民眾遷到南部。美國提出能不能在北部設立安全區，以色列不去轟炸、不去攻擊，這也是一種辦法。

現在國際社會的輿情反應非常強烈。在加薩地帶，還有很多國家的人，留下來有各種各樣的原因，很多國家有居民正在加薩地帶。愛爾蘭首席部長的老丈人和丈母娘就是加薩居民，還有聯合國的很多人員也在這𥚃，各個國家的都有，還有烏克蘭人；烏克蘭就向以色列提出要開闢走廊，讓這些烏克蘭人從拉法口岸出來，但被以色列拒絕。

目前的態勢，可能帶來大規模人員傷亡，歐洲國家的擔憂是不斷上升的，軍事行動實際上帶有濃厚的「集體懲罰」的味道，會帶來許多不可預測的結果。

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本文授權自獨家報導，原文見此。

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