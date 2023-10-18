時機敏感 中國與阿曼海軍聯合軍演

【文．楊俊斌】

14日，中國海軍第44批護航編隊在馬斯喀特附近海域與阿曼皇家海軍艦艇，進行海上聯合演練。解放軍在這個時機在中東海域演練的動作十分罕見。此次演練是解放軍海軍第44批護航編隊，對阿曼首都馬斯喀特訪問後進行的。

解放軍海軍參演兵力為導彈驅逐艦淄博艦、導彈護衛艦荊州艦，阿曼參演兵力為「薩達」號巡邏艦。中、阿參演艦艇先後進行單縱隊、單橫隊和雙縱隊等多次隊形調整變化；雙方進行燈光通信演練，淄博艦、荊州艦首先向阿「薩達」號巡邏艦發送燈光信號「Long live Sino-Oman Friendship」，阿艦抄收後通過聯絡頻道確認無誤。阿「薩達」號巡邏艦也發出燈光信號。

解放軍淄博艦全程擔任指揮艦，互派觀察員上艦觀摩演練的組織實施。阿曼和解放軍海軍艦隊一同演習在過去是很少見的。

中國解放軍海軍第44批護航編隊聯合演練，主要目地自然是深化中、阿兩軍的合作。兩國海軍未來更能組織更大規模的海上聯演，解放軍的未來影響力在中東地區將越來越大。

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