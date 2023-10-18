Uber執行長臥底載客送餐揭自家瘡疤 開「糟糕大會」改進

【文．林齊萩】

近年因來COVID-19疫情影響，外送行業蓬勃發展，而外送員待遇也成為熱議話題，在國內外有不少討論。就連Uber執行長也感到自家公司很糟糕，對待外送員像垃圾，他親自體驗了載客與送餐，藉以發現Uber系統缺陷，並做出多項變革。

《財星》（FORTUNE）報導，Uber執行長科斯羅夫沙西（Dara Khosrowshahi）上月在紐約的一場會談上提到，2017年接Uber執行長時，發現公司文化迫切需要改變，這間曾是全球最有價值的新創公司，當時年度虧損達45億美元。

科斯羅夫沙西表示，COVID-19疫情期間是Uber發生變革的催化劑，因居家禁足令的無聊，激發他想離家到外面做些有建設性的事，所以買了一輛電動自行車，開始幫Uber送餐。

先前《紐約時報》曾報導，2021年6月的某個周末，科斯羅夫沙西在舊金山繁忙街道送餐，第一天他完成10個行程，賺了106.71美元小費，並發現註冊流程有問題，著手改進。後來他又買了一輛二手灰色特斯拉Model Y，化名Dave K開始在舊金山兼差當了幾個月的Uber司機，雖然經驗很棒，但同時也感到疲憊。

科斯羅夫沙西表示，Uber對外送員有較多關注，是因為公司人員本身都會使用這項服務，但很少人當過Uber司機，往往忽略司機的真實體驗。科斯羅夫沙西說，他有了載客服務體驗後，發現許多問題，召開一次名為「為什麼我們很糟糕」（Why We Suck）的公司會議，分享他發現的問題，把一些改進的想法傳遞給公司工程師。

科斯羅夫沙西在「糟糕大會」上表示，公司的產品服務缺乏品質，這對公司來說不是一次很愉快的會議，但設定了組織對產品的期望，並開始鼓勵自家員工出去送餐、載客，他說，如今的司機體驗已成為Uber員工的「驕傲」，在員工的公司檔案中還會獲得一個小徽章。

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本文授權自獨家報導，原文見此。

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