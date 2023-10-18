快訊

影／英國又貴又冷 男賣房帶妻女以世界為家「玩到台灣來」

誰轟炸加薩醫院？以色列強烈否認：真兇是伊斯蘭聖戰組織

民眾瘋出國頂級飯店卻搶進台灣 瞄準客群是「他們」

Uber執行長臥底載客送餐揭自家瘡疤 開「糟糕大會」改進

聯合新聞網／ 獨家報導新聞網
2021年，Uber執行長花幾個小時在舊金山送餐，並在推特留下貼文。 圖／翻攝自dara khosrowshahi (@dkhos) / X
2021年，Uber執行長花幾個小時在舊金山送餐，並在推特留下貼文。 圖／翻攝自dara khosrowshahi (@dkhos) / X

【文．林齊萩】

近年因來COVID-19疫情影響，外送行業蓬勃發展，而外送員待遇也成為熱議話題，在國內外有不少討論。就連Uber執行長也感到自家公司很糟糕，對待外送員像垃圾，他親自體驗了載客與送餐，藉以發現Uber系統缺陷，並做出多項變革。

《財星》（FORTUNE）報導，Uber執行長科斯羅夫沙西（Dara Khosrowshahi）上月在紐約的一場會談上提到，2017年接Uber執行長時，發現公司文化迫切需要改變，這間曾是全球最有價值的新創公司，當時年度虧損達45億美元。

科斯羅夫沙西表示，COVID-19疫情期間是Uber發生變革的催化劑，因居家禁足令的無聊，激發他想離家到外面做些有建設性的事，所以買了一輛電動自行車，開始幫Uber送餐。

先前《紐約時報》曾報導，2021年6月的某個周末，科斯羅夫沙西在舊金山繁忙街道送餐，第一天他完成10個行程，賺了106.71美元小費，並發現註冊流程有問題，著手改進。後來他又買了一輛二手灰色特斯拉Model Y，化名Dave K開始在舊金山兼差當了幾個月的Uber司機，雖然經驗很棒，但同時也感到疲憊。

科斯羅夫沙西表示，Uber對外送員有較多關注，是因為公司人員本身都會使用這項服務，但很少人當過Uber司機，往往忽略司機的真實體驗。科斯羅夫沙西說，他有了載客服務體驗後，發現許多問題，召開一次名為「為什麼我們很糟糕」（Why We Suck）的公司會議，分享他發現的問題，把一些改進的想法傳遞給公司工程師。

科斯羅夫沙西在「糟糕大會」上表示，公司的產品服務缺乏品質，這對公司來說不是一次很愉快的會議，但設定了組織對產品的期望，並開始鼓勵自家員工出去送餐、載客，他說，如今的司機體驗已成為Uber員工的「驕傲」，在員工的公司檔案中還會獲得一個小徽章。

《獨家報導》第1225期+第1226期 大佛心印直了成佛 最強開運攻略秘笈歷年來超震撼曝光 妙天禪師首度公開高階禪法
《獨家報導》第1225期+第1226期 大佛心印直了成佛 最強開運攻略秘笈歷年來超震撼曝光 妙天禪師首度公開高階禪法

本文授權自獨家報導，原文見此

延伸閱讀》

萬金石馬拉松獲亞洲二大設計奬 全台唯一金標籤等級 今起報名登記

庭長拒簽判決引發獨裁說 士林地院職場霸凌爭議

下重本穿清朝官服護稻 殭屍稻草人嚇鳥還是嚇人?!

【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《獨家報導》，謝謝】

延伸閱讀

穿越綠化帶竟踩到凸起鋼筋 新北外送員腳掌遭穿刺傷

外送員遇阿嬤硬塞一大箱特別「小費」！ 他感動到邊哭邊送餐

理想混蛋雞丁搭Uber司機批「給人玩後面、基因有問題」 氣憤煎熬：我就是同性戀

遭片面砍薪淪吃土！全台外送員破14萬人盼立專法保障

相關新聞

奔騰思潮：民調不可全信 民眾黨黃珊珊發言為證

14日，由侯辦執行長金溥聰與柯文哲競選總幹事黃珊珊帶團，侯柯兩個在野政營舉行會前會，商討藍白合。會中藍營提出「開放式民主初選」，欲效法美國、法國、韓國等國家進行實體的初選投票。然而該主張遭民眾黨強烈質疑，白營15日即發聲明拒絕提議。

烏克蘭的黑天鵝

時序入秋，烏克蘭的夏季反攻看來無所斬獲，戰事又要進入新一輪的延宕。軍事上沒有進展，國際支持略顯疲態，加上黑天鵝亂飛，烏克蘭的前景堪慮。

我的未來不是夢！？社宅有影某？ 賴清德總統負聲量登上第一名

現在的學生不容小覷，一連2天「賴清德喊「未來蓋13萬社宅」學生吐嘈：您市長任內沒落成任何1戶」這條新聞都登上選情熱議的排行榜，昨日更站上第一名，可見咱們國家未來的主人翁可是不容隨意呼嚨的，他們可是非常在意他們未來到底有沒有社宅，。根據QuickseeK 總統大選每日情報總統候選人聲量排名，10/17到10/18的潛在候選人聲量排名賴清德第一名，聲量是23,281 (上升1)，第二名是柯文哲，聲量是19,118 (下降1)，第三名是侯友宜，聲量是15,580，第四名是郭台銘，聲量是7,196。

月薪20萬 瓦格納轉進加薩作戰

在俄烏戰爭中大大出名的「瓦格納集團」成員透露，收到前往加薩地帶為巴勒斯坦人作戰的「訂單」，對方開出了65萬盧布（約合20萬元人民幣）的超高月薪，是市場價的三倍。

美軍F-15E戰機部署中東 以巴衝突再添變數

美國有線電視新聞網（CNN）報導，美國軍方14日宣佈向中東地區部署F-15E等戰機。美國空軍在一份聲明中稱，第494戰鬥機中隊的F-15E戰機已於13日飛抵美國中央司令部轄區，以鞏固美國在中東地區的地位並加強美軍在該地區開展空中行動的能力。美國空軍並未明確說明所部署戰機的具體數量。

以色列大軍壓境卻舉棋難定 哈瑪斯如何頂住地面戰

以巴衝突持續擴大，以軍繼續對加薩轟炸，哈瑪斯也對以色列南部發射火箭彈還擊。以巴新一輪衝突已致雙方超4200人死亡。以色列各支部隊已全面準備好，很快便會發動地面戰。哈瑪斯旗下武裝派別卡桑旅已為以軍地面軍事行動做好準備。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。