李家同國際觀專欄：非洲民主的倒退與西方國家應有的警惕

【文．李家同】

西方國家一直認為民主是一個萬靈丹，有了民主，一個國家絕對會強盛，人民可以安居樂業。非洲國家在表面上都是民主的，可是最近幾年來，非洲有相當多軍人主導的政變，這些國家包含加彭、圭亞那、蘇丹、查德、甘比亞等等。為何有這麼多國家要推翻由選舉產生的政府?

半島電視有一篇很長的文章，分析這種現象的來源。道理很簡單，民主國家並不保證不會有貪汙腐敗、貧富不均、種族衝突。根據各種民意調查，非洲人民普遍地對自己國家的政府不滿。所謂民主國家的領袖們，常常也都是長期執政，將貪污來的錢運送到外國去。西方國家雖然表示關懷，但是他們往往給非洲人民一種”長者”的形象。令非洲人民不滿的是，西方國家對於貪汙腐敗常常是假裝看不見。

2017年，法國夥同德國和歐盟成立了Sahel聯盟。Sahel聯盟包含撒哈拉大沙漠以及南部一些地區，希望布吉納法索、查德、馬利、茅利塔尼亞和尼日能互相合作。他們都曾經是法國殖民地。美國支持這個聯盟，不過這個地區的人民顯然沒有忘記法國當年的殖民地統治，他們也責怪法國對於當地人民的貧困毫不關心。

九月中，尼日、馬利和布吉納法索在政變以後，成立了一個安全聯盟。這三個國家和法國的關係是變壞了，他們紛紛要求法國軍隊從他們的國家中撤退。尼日政變以後，就要求法國大使離開。法國總統聲稱，大使絕不離開，但是上周法國已經將所有軍隊全部撤退。

很多非洲國家現在甚至有反對聯合國的情緒，有些非洲國家也要求聯合國的高級代表離開，大概他們仍然認為聯合國有一點代表西方。所以我們可以說，非洲的情勢對西方是不利的，西方所倡導的民主政治在非洲並不能帶給很多非洲人民幸福。但是，獨裁政治或者軍人當政是否能夠真正帶給人民幸福，誰都沒有把握，有可能使很多國家更加貧困，當然也有可能使國家走上正途。

任何國家都需要一個好的政府，好的政府一定是一個能夠使人民生活得以改善的政府。非洲很多國家發生政變，他們都是相當貧困的國家，他們的貧困使軍人趁機奪取政權。這些軍人為了鞏固自己的政權，極有可能讓很多反西方國家的勢力進入，非洲可能更加不穩定。俄羅斯的瓦格納軍團已經在非洲相當活躍，這絕對不是民主國家所樂見的。布吉納法索昨天與俄羅斯簽訂合約，由俄國在當地建立新的核能發電廠。能夠建造核能發電廠的西方國家相當多，但是布吉納法索仍然選擇了俄國，這是值得西方國家提高警惕的。

總而言之，西方國家必須好好地檢討，為何他們所推行的民主在非洲是在倒退之中，而且非洲已經有反西方情結。也許徹底解決的辦法是，不要有”西方國家”這個名詞，因為世界上也沒有另一個叫做”東方國家”的團體。西方國家自以為自己的價值觀是相當偉大的，他們實在應該自我檢討自己的價值觀是否如此地有價值。※轉載李家同教授臉書※

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