阿北怒氣值爆表！左批金溥聰、右打陳菊 柯文哲登上總統聲量第一名

【文．楊雪妍】

阿北昨天火力全開，選情熱議的前五名有四條和他有關，分別是「藍白合破局？！柯文哲直批金溥聰沒打算合作」、「柯文哲曝「反對特偵組」理由再提上任清掉黨產會」、「柯文哲 模仿陳菊語氣「小時候就看她表演」 林俊憲曝只差9歲轟：胡扯！」、「藍白合破局？柯美蘭上節目拋出「柯郭合」」，看來阿北的怒氣值直逼「超級賽亞人」，距離總統參選登記日越來越近，看來藍白合只能等待奇蹟出現。根據QuickseeK 總統大選每日情報總統候選人聲量排名，10/15到10/16的潛在候選人聲量排名柯文哲第一名，聲量是36,570，第二名是賴清德，聲量是22,428 (上升1)，第三名是侯友宜，聲量是21,878 (下降1)，第四名是郭台銘，聲量是10,161。

根據 QuickseeK的調查，總統候選人聲量排名柯文哲位居第一名，主要是爆料公社的FB在討論「藍白合破局？！柯文哲直批金溥聰沒打算合作」，這個新聞一出，引起網友熱議，討論聲量有6274筆，網友表示「好，投柯」、「破局就破局唄，各靠實力唄」、「誠實豆沙包」。

而總統候選人聲量排名第二名的賴清德，主要是Ptt的Gossiping在討論「賴清德演講喊「未來蓋13萬社宅」 學生吐嘈：您市長任內沒落成任何1戶」，這個新聞一出，引起網友熱議，討論聲量有3031筆，網友表示「明天要被側翼肉搜了什麼」。第三名的侯友宜和第四名的郭台銘，沒有登上前五名的選情熱議。

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