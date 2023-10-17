以色列要消滅哈瑪斯 不容易
【文．宋秉忠】
以色列動員40萬大軍準備進攻加薩，徹底消滅哈瑪斯，然而綜合外電的報導與分析，不管在戰術或是戰略上，以色列想以進攻加薩徹底消滅哈瑪斯，並不容易，這也是以軍對加薩發出最後通牒後遲遲未發動地面戰的原因。
以色列總理尼坦雅胡15日首次召開擴大緊急內閣，宣示將摧毀哈瑪斯，並向國內、敵人和世界發出明確的訊息，但要以地面戰徹底消滅哈瑪斯並不容易。
從戰術上看，以色列有17萬常備兵，再加上徵召的30萬名預備役，而哈馬斯只有約3萬名戰士，人數僅是以軍的十分之一，且哈馬斯沒有空軍，也沒有能戰的坦克，但是以軍已經發現許多穿越邊境的地道，有些深度達70公尺，這些地道就能讓哈瑪斯躲避以軍空襲。
其次，雖然以軍呼籲加薩居民撤離，但大多數居民還是選擇留下，由於加薩是全球人口密度最高的地區之一，再加上複雜的城市建築，以軍若進行巷戰，不但自身可能死傷慘重，也會造成平民大量傷亡，影響國際輿論對以色列的支持。
從戰略來看，美國政府擔心以軍進攻加薩，可能招致阿拉伯世界的同仇敵愾，黎巴嫩真主黨、敘利亞、伊朗都可能參戰；即使真的消滅哈瑪斯，加薩當地還有更激進的政治勢力將取代哈瑪斯。
因此，已經有美國官員向媒體放話，若沒有合適的計畫與後續的配套措施，摧毀哈馬斯並不代表帶來和平，只會得到「哈馬斯2.0」，就像美國摧毀了蓋達組織後，當地出現了伊斯蘭國（ISIS）。
美國國安顧問蘇利文也提到，以色列與哈瑪斯的衝突有升級風險，真主黨有可能會在以色列北部開闢第二戰線，伊朗也可能參與這場衝突。
蘇利文表示，美方也正在努力確保衝突只限於加薩、不會擴大，讓以色列能夠成功剷除哈瑪斯的恐怖主義基礎設施。這與以色列「徹底消滅哈瑪斯」的訴求，顯然有段距離。
本文授權自獨家報導，原文見此。
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