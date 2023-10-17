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通膨、高利率重傷美國經濟

聯合新聞網／ 獨家報導新聞網
為抑制通膨，美國聯準會實施的高利率政策已引發破產潮。 圖／央視
為抑制通膨，美國聯準會實施的高利率政策已引發破產潮。 圖／央視

【文．宋秉忠】

美國40年來最嚴重的通膨造成民眾「返貧」，而為抑制通膨所實施的高利率政策又造成美國企業出現13年來最嚴重的破產潮。

美國福斯新聞14日發布最新民調顯示，通膨是美國民眾最不滿的問題，58%的選民認為通膨和物價上漲是當前最緊急的情況；還有超過三分之一的受訪者稱，自己靠工資為生，積蓄只能維持生活1個月或更短，這比福斯新聞兩年前的統計情況更糟糕，當時（2021年10月）有28%的受訪者稱積蓄只能維持生活不到1個月；更有超過一半的人（53%）認為自己將在3個月內花光積蓄。

美國民調專家解讀，數字說明美國人的經濟差距正日益擴大，越來越多的家庭生活已接近臨界點。

另一方面，為了抑制通膨，美國聯準會啟動升息循環，根據標普全球市場情報的最新報告，2023年以來申請破產的美國企業多達516家，其中債務超過10億美元的就有17家；美國學者指出，因為升息導致企業借貸成本增加，造成收益不好的公司倒閉，而美國正面臨13年來最大破產潮。

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本文授權自獨家報導，原文見此

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