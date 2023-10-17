中銀前董座搶兒子女友當情人 害子犯重度憂鬱症

【文．陸懷恩】

《新華社》今（16）日報導指出，中國銀行前黨委書記、董事長劉連舸涉嫌受賄、違法發放貸款案，由國家監察委員會調查終結，移送檢察機關審查起訴。日前，最高人民檢察院依涉嫌受賄、違法發放貸款罪對劉連舸作出逮捕決定；難以置信的是，這位金融界高管竟搶兒子女友當情人，最後成其第4任老婆。

今年2月17日下午中銀召開黨委擴大會議，中組部免去劉連舸黨委書記職務，隔月中銀對外公告，劉連舸因工作調整，3月18日辭中銀董事長、執行董事、董事會戰略發展委員會主席及委員等職務，3月底北京發布由葛海蛟接掌中銀董座。從職位被調整起，已預示從黨到政法部門對劉連舸開連串調查。

10月7日劉連舸被開除黨籍。據調查報告指出，劉喪失理想信念，背棄初心使命，落實黨中央決策部署不堅決、打折扣，棄守金融風險防控職責，大肆違規插手信貸項目，違法發放貸款，造成重大金融風險，履行全面從嚴治黨主體責任不力，嚴重破壞所在單位政治生態，私自攜帶違禁書刊入境，處心積慮對抗組織審查。

不僅如此，劉連舸違規收受禮品禮金、出入私人會所、接受滑雪和旅遊安排，長期借用管理對象車輛，徇私錄用調整提拔幹部，違規經商辦企業等，成為中共20大後首位落馬的中管金融企業「一把手」。

中國銀行行長劉連舸的第四任妻子，被爆料出是兒子前女友。 圖／翻攝自推特X

值得注意的是，劉連舸調查報告中還透露其「道德敗壞，家風不正，對親屬失管失教」等罪狀。坊間傳言，劉連舸掌握權力後，開始將目標瞄準銀行內頗具姿色的女員工，以權力對其威脅利誘，甚至白天藉口彙報工作，將女員工叫到辦公室，一整個下午不見有人從辦公室出來。

此外，也有人為攀附權勢，主動投送抱而被劉連舸元配發覺。不過，面對糟糠妻的警告，劉連舸拋棄幾十年感情，迅速離婚恢復單身。緊接著，劉連舸在兩年內再次結婚及離婚兩次。

更誇張的是，在一次家庭聚會中，劉連舸見到漂亮、優雅的「準兒媳婦」時，決定出手將其搶到身邊，於是主動和兒子長談，認為女方家庭條件不般配，要兒子主動與女友分手。正因家庭內部產生矛盾，兒子與女友感情生變，此時，劉連舸見時機成熟、趁虛而入。

劉連舸先是為了「表達歉意」，安排兒子前女友進中銀工作，一起吃飯出差並安排升職。就這樣，兩人迅速發展到婚姻關係，此時，知道情況的劉連舸兒子震驚不已，甚至被醫院診斷出重度憂鬱症。

最終，劉連舸被看不慣的「知情人士」秘密舉報，而他也迅速在被查前主動辭職。不過，就在劉連舸辭職後13天，中共中紀委便將其帶走調查，經超過半年的調查和蒐集證據，以受賄及違法放貸罪，將其逮捕受審。

劉連舸是2023年落馬的首位金融「大老虎」，劉連舸畢業於吉林財經大學財政金融系，隨後就讀中國人民銀行研究生部，獲經濟學碩士學位，其同學佔據中國金融界高位，其中少數人命運與之極為相似，如央行研究生部同班同學、中國人保集團原董事長羅熹同日被免職。

此外，5月4日，劉連舸研究生同班同學朱從玖落馬；6月21日，劉連舸吉林財大財政金融系同班同學萬峰落馬，萬峰曾任中國人壽保險原總裁和新華人壽保險股份有限公司原董事長。更不必提早已落馬的另兩名同學，證監會原主席助理張育軍、證大投資集團原董事長戴志康。

據不完全統計，僅劉連舸任職過的中國進出口銀行、中國銀行兩單位，與其有工作交集且後來被處理的領導，便有不下十人之多。這似充分驗證官方通報中提及的「嚴重破壞所在單位政治生態」。

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本文授權自獨家報導，原文見此。

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