一個週末 王毅的四通電話

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聯合新聞網／ 獨家報導新聞網
中共外長王毅波過了一個最忙祿的周末，14、15日分別與4個國家的外長通電話。 圖／引自中共外交部官網
中共外長王毅波過了一個最忙祿的周末，14、15日分別與4個國家的外長通電話。 圖／引自中共外交部官網

【文．邢雲】

10月14日、15日，這一個週末，中共中央政治局委員、外交部長王毅打了4通電話。毫無意外，儘管4個電話是打給4個不同國家的外長，但議題只有一個——中東局勢、巴以衝突。

14日，王毅先與美國國務卿布林肯通話，接著與沙烏地阿拉伯外交大臣費薩爾通話；15日，先與伊朗外長阿布杜拉希揚通話，再與土耳其外長費丹通話。

這4通電話，既沒有與以色列方面，也沒有與巴勒斯坦包括哈瑪斯方面。也就是說，中共外交部長並不是在與以巴衝突直接當事方通話，但美國、沙烏地、伊朗、土耳其，又都多多少少是中東局勢的攸關方。

10月13日，王毅先和歐盟外交與安全政策高級代表博雷利，在舉行中歐高級別戰略對話後共同會見記者提出，巴勒斯坦問題上，中方站在和平一邊、站在人類良知一邊。

這段時間，中美雙方斡旋以巴危機都不遺餘力。對以色列傳統盟邦美國來說，更是繼俄烏戰事後，全力出擊。10月7日哈瑪斯突襲以色列後，美總統拜登宣稱對以色列支持「堅如磐石」，至今調派兩支航母打擊群前往中東，整合軍力殺奔中東。

同時，美卿布林肯迅速動身跑到中東，在安曼，與約旦國王阿卜杜拉二世和巴勒斯坦總統阿巴斯會晤；接著跑到卡達杜哈，揚言不允許阿拉伯國家再像過去那樣與哈馬斯保持關係。然後，又去了巴林、沙烏地、阿聯酋等國，但總體上說，他的中東行，是連連碰壁的。

儘管在巴勒斯坦內部，阿巴斯與哈瑪斯之間有矛盾，儘管布林肯口口聲聲哈瑪斯是恐怖組織，但阿巴斯對他說得很清楚，「只有賦予巴勒斯坦人民合法權利，執行基於國際合法性、自由和獨立的兩國解決方案，才能實現安全與和平。」　至於布林肯要求列阿拉伯國家與哈瑪斯割席，就更搞笑了。

再看看北京這方面。王毅早在與布林肯通話中就提出要落實「兩國方案」。「兩國方案」最初並非巴勒斯坦人樂意接受，但隨著1967年聯合國劃界後，無論巴勒斯坦還是中東阿拉伯國家，也都承認這些劃界。但以色列為什麼目前不同意「兩國方案」？就因巴勒斯坦一旦建國，以色列就無法越界設定居點。

以色列有沒霸佔屬於敘利亞的戈蘭高地？敘利亞目前無法透過軍事手段收復失地，卻因國際承認戈蘭高地屬敘利亞，一直催促以色列歸還。至於黎巴嫩也與以色列有糾紛，哈瑪斯行動後，黎巴嫩就炮擊以色列以聲援。

如遲不落實「兩國方案」，以色列最終目的會是什麼？難道是吞併所有巴勒斯坦地區？如果以色列目的不是吞併巴勒斯坦地區，則該考慮與巴勒斯坦國劃界，落實「兩國方案」，同時尊重聯合國決議，退出聯合國劃定不屬以色列的地盤。

從10月12日起，中共外交部中東問題特使翟雋就以巴局勢，和以色列外交部副總司長哈帕茲通話。在以色列即將大舉進攻加薩之際，中共外長王毅就在14、15日密集上場，不斷與中東各國通電話，呼籲各方保持克制，立即停火止戰，尋求對話，保障加薩民眾最基本的生存條件，並盡快開闢人道救援通道。

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本文授權自獨家報導，原文見此

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