凱道的吶喊 藍白聽到了嗎？

【文．獨家報導主筆室】

國民黨和民眾黨14日舉行首場藍白合會前會，對最關鍵的「如何產生共同候選人」方式仍未達成共識，也引發出藍白破局的悲觀論調，但廣大民眾「下架民進黨」的呼聲與高昂情緒並未因此冷卻。3萬名來自各方人士15日在凱道吶喊「要和平不要戰爭」、下架民進黨，藍白政治領袖必須捐棄成見，團結合作，不能再辜負民眾期望。

中國國花黨15日下午在凱道舉辦「中華民國推動兩岸和平大會」，沒有任何政黨動員，或候選人造勢，仍有3萬人自發性參與，他們在凱道匯集、展現了全台灣至少60%民眾要求民進黨下台的強大力量，也是促成藍白合的堅實基礎。

要和平不要戰爭 廣大群眾聚集凱道

中國國花黨今年8月26日才正式成立，主席蔡宥祥也不是很活躍的政治人物，但要和平不要戰爭的訴求號召了群眾的熱烈響應，也充分反映了民進黨執政8年來，兩岸關係惡化、喪失互信，敵對升級、兵凶戰危，除非民進黨交出政權，台灣走向毀滅性的戰爭恐難以避免。

而烏克蘭戰爭、以色列與巴勒斯坦激進組織「哈瑪斯」爆發戰爭所帶來的浩劫，更提高台灣民眾的危機意識，堅定必須下架民進黨的決心。

據指出，15日出席兩岸和平大會的民眾是以妙天禪師的信眾與韓粉為主。妙天禪師本非塵世中人，卻從沒忘懷自利利他。修行人首重慈悲與和平，妙天禪師長期為了兩岸和平努力，去年回歸國民黨，就是為了團結在野，促進政黨輪替。

妙天禪師的30萬名信眾也沒有任何政治利益與野心，他們平時在妙天禪師導引下修行，關鍵時刻，受到妙天禪師感召，展現對和平的渴望，正代表絕大多數台灣民眾的共同心聲。

前高雄市長韓國瑜的「莫忘世上苦人多」在民進黨統治下更顯其深意，經濟衰退、民生凋敝、戰爭威脅帶給人民最大的痛苦。雖然國民黨總統參選人侯友宜與民眾黨的柯文哲並未親自現身，韓粉與妙天信眾的結合已匯成一股沛然莫之能禦的力量。

2024「在野整合」進入實質階段，侯辦執行長金溥聰與柯辦總幹事黃珊珊的「黃金會」登場，但雙方對於提名規則各有堅持，民眾黨維持「比民調」主張，國民黨拋出「開放式民主初選」，因此傳出藍白合瀕臨破局邊緣，也使藍白合蒙上陰影，其實這個發展固然令人感到失望，但還不至於絕望。

大位不以智取 侯柯放下小我

藍白合本身就是前所未有的高難度政治操作，雙方已就推出最強候選人、舉辦辯論等達成多項共識，只要能拋棄個人及政黨利益，以民意與國家前途為己念，再困難的障礙終能克服。

「大位不以智取」，侯友宜、柯文哲都想當「正的」，但再多的算計，也抵不過民意的趨勢。妙天禪師曾說「修行要破『我相』」，也就是要排除這種自私自利的心。民眾的吶喊，藍白政治人物聽到了嗎？

《獨家報導》第1225期+第1226期 大佛心印直了成佛 最強開運攻略秘笈歷年來超震撼曝光 妙天禪師首度公開高階禪法

本文授權自獨家報導，原文見此。

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