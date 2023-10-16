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奔騰思潮：為何民主黨沒人挑戰拜登？

聯合新聞網／ 獨家報導新聞網
圖／取自Joe Biden臉書
圖／取自Joe Biden臉書

【文．嚴震生】

根據九月初CNN所做的民調，美國總統拜登的支持度，已從初上任時超過五成，降至不到四成；認為拜登政策的經濟表現造成負面影響的選民，也由前年底的四成五，來到目前的五成八。另外在民主黨黨員或是傾向民主黨支持者中，僅有三分之一支持拜登競選連任，三分之二希望看到另一位候選人代表民主黨。任何人看到這份民調，都會認為拜登連任無望，而民主黨的政治人物或許也希望他能選擇退休，或是希望有人挑戰他，讓明年有更濃的機會贏得選舉，但截至目前為止，這個情形尚未發生。

首先，要澄清一點，就是民主黨並非沒有人投入初選，但截至目前為止，僅有兩位還算有些知名度—前美國總統約翰甘迺迪 的姪兒小羅勃甘迺迪 律師及知名作家暨心靈導師威廉蓀女士。換句話說，沒有一位前任或現任的眾議員、參議員、州長，或是擔任過內閣部長層級的官員，想要挑戰拜登。

雖然西維吉尼亞的民主黨參議員曼欽 有可能會投入總統大選，但如果真的做出決定，應該會是以美國最新的政治團體—無標籤 (No Label) 組織的候選人身份投入，而不是參與民主黨的初選。無標籤是前民主黨參議員／副總統候選人李柏曼 所成立的新政黨，其目的是在日前民主及共和兩黨極化、缺乏共識的情況下，提供中間的溫和選民另一項選擇。

曼欽不願意在黨內挑戰拜登，難道就沒有其他參眾議員或州長想要放手一搏？在討論這個問題之前，我們得先分析為何已經近八十一歲高齡、四年前競選總統時曾表態自己是一個過渡性的政治人物、擔任連接下一世代橋樑的拜登，還是決定要競選連任？

如果我們從美國歷史來看，現任總統選擇不競選連任者少之又少，二次大戰以後僅有兩位現任總統沒有競選第二任，就是杜魯門和詹森 。不過，這兩位事實上是因羅斯福過世及甘迺迪遇刺，才由副總統遞補成為總統，同時自己也當選總統一次，因此他們的任期已超過四年，確實有倦勤的可能。要再追溯真正的一任總統，應該就是一八七七至一八八一年擔任總統的海斯 ，兌現了它僅做一任的承諾。

基於此，過去一百四十年間，幾乎每一位現任總統都想競選連任，儘管最終不一定能夠連任成功，失敗的例子包括川普、老布希、卡特、福特、胡佛、塔虎脫、哈里遜、克里夫蘭等，但是他們全都獲得黨內的提名。即使有時也有黨內的強勁對手，如一九七六年挑戰福特的雷根 (Ronald Reagan) 州長和一九八○年讓卡特難堪的愛德華甘迺迪參議員(Edward Kennedy)，但最終現任總統還是在初選中勝出，獲得黨內提名。任何想要挑戰拜登爭取民主黨總統提名者，都必須將這個歷史因素納入考量。

拜登雖然年紀很大，有時也會說錯話，將時空倒置，或是張冠李戴，但大概還沒有到智能退化的情形。此外當共和黨最有可能出線的對手川普，明年也已七十八歲，兩人年齡雖有差距，但總沒有拜登和一個四、五十歲者競爭的對比來得強烈。此外，他還能贏得搖擺州中間選民、甚至是溫和共和黨員的支持，且曾擊敗過川普，是目前民主黨檯面上人物中勝算最高者。※以上言論不代表獨家報導立場※

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本文授權自獨家報導，原文見此

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