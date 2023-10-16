軍校學生良莠不齊 國軍幹部素質堪憂

【文．譚再利】

職司彈劾、糾舉、監察與調查權的監察院日前發出新聞稿指出，經該院委員王美玉、賴鼎銘、范巽綠深入調查發現，國防部所屬軍事院校教師升等問題叢生，三軍官校學生素質良莠不齊且退學比率偏高；國軍人力編現比普遍未達國防部所訂目標等等缺失；強調國防部所屬軍事院校是培育優質國軍骨幹的重要一環，而國軍人力編制、部隊戰備訓練更攸關我國總體戰力及國家安全。因此要求國防部檢討改進。

有關軍校學生在學就讀與適應狀況，三位監委除發現三軍官校學生退學比率持續居高，學生有休學或退學想法者人數較多外，竟然還有中正預校持續數年有學生因「辨色力異常」而得以免賠方式申請退學情形。然而多數色盲皆因先天性遺傳基因缺陷造成，該校學生入學前後體檢結果不同，有違醫學常理。此情顯示該校招生時的體檢，若不是醫官草率行事，就是因應招生困難而出現的「撿到籃子裡都是菜」的濫竽充數情況。

中正預校是培養陸海空三軍官校及政戰學校正期學生的搖籃，近年招生情況恐怕正面臨人數不足窘境。不僅是發生上述離譜問題，去年8月有消息指出，該校一群被「三一轉學或降級」或「二一退學」的學生家長，向立委陳情並施壓校方，要求讓140多名面臨降級、退學的學生，可以重修補考。但有多達90位教師反對補考，其後校方還是以「從寬認定、彈性處理」原則，讓學生重修或補考。

軍校搖籃 管理鬆散

其實官校學生素質不佳早已現出端倪。根據2021年5月國防部公布的統計，近5年以來軍校生退學合計3942員，志趣不合是主要原因，計有3191人；而軍校畢業到部隊任官後，從107年至今，申請提前退伍的軍官、士官也有807人，其中軍校畢業生佔199人。有如此高比例的軍校生退學，或者畢業服役期間，寧願賠款也要提前退伍，讓人不得不懷疑我們的軍校是否出了問題？未來國軍基層幹部缺乏，要如何捍衛台灣的安全？

筆者願以軍校畢業生且服役期滿始退伍的身分，分析為何軍校學生會被監察委員形容為「良莠不齊」的原因如下：

一、紀律生活鬆散：在學生進入軍校前的國中與高中教育，其所處的環境就是缺乏紀律教育。教育改革實施後的「教學評量」制度(學生給老師打分數)，讓老師不願也不敢管教學生，致使學生脫軌失序的言行被視為當然。

二、守法觀念淡薄：現代年青人受害最多的一句話就是「只要我喜歡，有甚麼不可以」。家庭教育與學校教育的雙雙疏失，使年青人責任感觀念淡薄，而軍隊一向所強調的「服從」，也因為軍法在承平時期並不適用，而使「服從是軍人的天職」這句話腐蝕殆盡。

服從守紀 觀念淡薄

三、缺乏愛國意志：「以國家興亡為己任，置個人死生於度外」，是當年筆者和許多軍校學生的座右銘。如今面對鼓吹台灣獨立的民進黨政府，不但違背了憲法，而且極可能造成兩岸兵戎相見，使軍校生有著不知「為誰而戰、為何而戰」的猶豫心理。

四、外界誘惑過多：由於年青人好逸惡勞的心理，寧願去做「歡迎光臨、謝謝光臨」的便利商店工作，每天吹著冷氣，就算待遇不好，也不願投入可習得一技之長的辛勞工作。如此又如何能面對訓練嚴格、生活言行都受人管理約束的軍校生活？※以上言論不代表獨家報導立場※

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本文授權自獨家報導，原文見此。

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