阿北生氣氣：讓給你選也不會上 柯文哲登上聲量第一名

【文．楊雪妍】

昨(15)日全網熱議的該算是「藍白合破局？柯文哲開嗆侯友宜：讓給你選也不會上」，非綠陣營看得冷汗直流，網友直說才過一天，阿北就森氣氣了，這藍白合究竟要如何下去，如何下架民進黨，看來藍白得加緊腳步嚕。根據QuickseeK 總統大選每日情報總統候選人聲量排名，10/15到10/16的潛在候選人聲量排名柯文哲第一名，聲量是43,897，第二名是侯友宜，聲量是37,703，第三名是賴清德，聲量是15,569，第四名是郭台銘，聲量是10,033。

根據 QuickseeK的調查，總統候選人聲量排名柯文哲位居第一名，主要是Ptt的Gossiping在討論「藍白合破局？柯文哲開嗆侯友宜：讓給你選也不會上」，這個新聞一出，引起網友熱議，討論聲量有3584筆，網友表示「郭: 不如都不要選 讓大哥當四年」、「森氣氣」、「誒 才過一天誒XD」。

而總統候選人聲量排名第二名的侯友宜，主要是Ptt的Gossiping在討論「侯友宜稱初選投票是最佳方法 柯辦：恐淪小圈子競選」，這個新聞一出，引起網友熱議，討論聲量有1431筆，網友表示「賴清：好了再叫我」。第三名的賴清德，主要是TVBS 新聞的FB在討論「賴清德轟盧秀燕改中捷藍線 網噓爆：不用決戰中台灣了」，這個新聞一出，引起網友熱議，討論聲量有1125筆，網友表示「👍👍👍👍👌盧市長加油加油您是最棒的」。第四名的郭台銘，沒有登上前五名的選情熱議。

《獨家報導》第1225期+第1226期 大佛心印直了成佛 最強開運攻略秘笈歷年來超震撼曝光 妙天禪師首度公開高階禪法

本文授權自獨家報導，原文見此。

延伸閱讀》

反設特偵組 柯文哲喊話當總統「黨產會、促轉會全部清掉」

要和平、不要戰爭 中國國花黨動員3萬民眾群聚凱道力挺兩岸和平

反設特偵組 柯文哲喊話當總統「黨產會、促轉會全部清掉」

【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《獨家報導》，謝謝】