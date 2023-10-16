阿北生氣氣：讓給你選也不會上 柯文哲登上聲量第一名
【文．楊雪妍】
昨(15)日全網熱議的該算是「藍白合破局？柯文哲開嗆侯友宜：讓給你選也不會上」，非綠陣營看得冷汗直流，網友直說才過一天，阿北就森氣氣了，這藍白合究竟要如何下去，如何下架民進黨，看來藍白得加緊腳步嚕。根據QuickseeK 總統大選每日情報總統候選人聲量排名，10/15到10/16的潛在候選人聲量排名柯文哲第一名，聲量是43,897，第二名是侯友宜，聲量是37,703，第三名是賴清德，聲量是15,569，第四名是郭台銘，聲量是10,033。
根據 QuickseeK的調查，總統候選人聲量排名柯文哲位居第一名，主要是Ptt的Gossiping在討論「藍白合破局？柯文哲開嗆侯友宜：讓給你選也不會上」，這個新聞一出，引起網友熱議，討論聲量有3584筆，網友表示「郭: 不如都不要選 讓大哥當四年」、「森氣氣」、「誒 才過一天誒XD」。
而總統候選人聲量排名第二名的侯友宜，主要是Ptt的Gossiping在討論「侯友宜稱初選投票是最佳方法 柯辦：恐淪小圈子競選」，這個新聞一出，引起網友熱議，討論聲量有1431筆，網友表示「賴清：好了再叫我」。第三名的賴清德，主要是TVBS 新聞的FB在討論「賴清德轟盧秀燕改中捷藍線 網噓爆：不用決戰中台灣了」，這個新聞一出，引起網友熱議，討論聲量有1125筆，網友表示「👍👍👍👍👌盧市長加油加油您是最棒的」。第四名的郭台銘，沒有登上前五名的選情熱議。
本文授權自獨家報導，原文見此。
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