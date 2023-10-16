要和平、不要戰爭 中國國花黨動員3萬民眾群聚凱道力挺兩岸和平

記者宋秉忠／台北報導

烏克蘭、加薩因戰爭而生靈塗炭的慘況，讓台灣人民更加感到和平的可貴，中國國花黨15日下午在凱道舉辦「中華民國推動兩岸和平大會」，有3萬人聚集力挺兩岸和平，並高呼「要和平、不要戰爭」。

中國國花黨主席蔡宥祥在開場致詞時指出，兩岸關係是台灣生存的重中之重，蔡總統在今年國慶演說時也強調，兩岸和平是唯一選項，但蔡總統執政七年，兩岸關係惡化、喪失互信，兩岸敵對升級、兵凶戰危。

經濟上，蔡宥祥指出，ECFA簽訂後，台灣每年從大陸獲得1500億美元的貿易順差，但大陸國台辦主任宋濤已經表示，支持有關部門研究取消ECFA，明年1月13日後，若大陸終止ECFA，將嚴重衝擊台灣經濟。

大陸政協主席王滬寧提出「閩台融合」構想，蔡宥祥認為，可解讀為大陸正在模擬兩岸開戰後，如何讓台灣民眾到大陸避難安家；而從宋濤、王滬寧的談話可以發現大陸已經開始演練對台開戰，但蔡政府卻只是強調「備戰止戰」，持續升級兩岸緊張態勢。

中國國花黨主席蔡宥祥呼籲盡速恢復兩岸協商機制。 圖／獨家報導提供

不少國人認為，兩岸一旦開戰，美國會出兵協防台灣，但蔡宥祥提醒，美國在台協會處長孫曉雅已經說過，台灣安全主要是依靠台灣人的自我防衛意識，同時重申一個中國原則，在這種情況下，若台海開戰，美國是不會出兵協防台灣；而國防部開始規範城鎮戰，一旦兩岸戰爭擴及全台，台灣人民將無一倖免；台灣正走向危險邊緣，過去辛苦建立的家業將毀於一旦。

蔡宥祥主張，為避免兩岸開戰，兩岸應該盡速啟動協商機制、建立溝通管道、化解歧異、拋棄意識型態，一起展開對話，以協商代替衝突，以溝通化解誤解。

有國人擔心與對岸協商會損及台灣主權，蔡宥祥指出，ECFA簽署了，為台灣帶來巨大經濟利益，卻未損及台灣主權；因此，明年的選舉不是專制與民主的選擇，而是戰爭與和平的選擇，因此，我們要用選票向台獨說不，我們要用選票支持兩岸和平的政黨和候選人。

民眾黨祕書長周台竹演講時以瑞典的例子指出，瑞典各個政黨即使立場不同，但絕不以對俄羅斯關係來操縱選舉，以求在對俄政策上凝聚共識；對於蔡政府關閉兩岸溝通管道，民眾黨則主張，兩岸關係要調整，要盡快恢復兩岸溝通管道。

前民進黨立委許國泰、前國民黨立委蔡正元、孫文學校總校長張亞中等人都到場演說，並與現場民眾互動，一時間，「下架民進黨」、「要和平不要戰爭」、「中華民國萬歲」的呼聲響徹台北的夜空。

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本文授權自獨家報導，原文見此。

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