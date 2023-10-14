馬文君拿支票做金流虛晃一招 被郭璽招待上海旅遊是真？

【文．劉孟儒】

最近鬧得沸沸揚揚的潛艦案男女主角再度槓上，只是這次時間拉到 2011年，前海軍顧問郭璽爆料指控，被迫招待國民黨立委馬文君及其跟家人赴上海旅遊，當時馬文君說要引介消防局長與之認識，不但人沒見著，還代墊旅費。雖然馬文君表示說以用支票支付，但郭璽卻指其支票是做金流虛晃一招。

馬文君2011年告訴郭璽，她與國台辦交情很好，可以介紹消防局長和郭璽認識，結果沒見到半個人，還代墊了全家去上海玩的旅費。對此，馬文君9日回應，郭璽只是幫她代訂機票，回國後她以開支票(17萬8640元)的方式，已經都全額付給郭璽，但爆料者卻說，馬文君的張姓主任跟郭璽約在立法院附近的餐廳，又從郭璽那邊拿回18萬的現金，被質疑馬文君付錢是假動作，更有收受不當賄賂之嫌。

爆料者指出，馬文君給了支票之後，再透過辦公室人員來拿回現金，而這位張姓女主任是馬文君的第八屆主任。郭璽表示該保留的憑證都留著，對此，王定宇則表示，張主任若拿回18萬的現金，那張支票根本就是假金流，而讓廠商直接招待夫妻加上兩個助理到上海，回來開出支票表示有還款、「這個部份她（馬文君）也迴避了」。

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