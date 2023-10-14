快訊

分享2故事指侯友宜黑鍋背很大 韓國瑜：把對我的愛轉到侯身上

傳台積電放棄龍科3期設廠 竹科管理局這樣說

聽新聞
test
0:00 / 0:00

馬文君拿支票做金流虛晃一招 被郭璽招待上海旅遊是真？

聯合新聞網／ 獨家報導新聞網
圖／取自郭璽臉書
圖／取自郭璽臉書

【文．劉孟儒】

最近鬧得沸沸揚揚的潛艦案男女主角再度槓上，只是這次時間拉到 2011年，前海軍顧問郭璽爆料指控，被迫招待國民黨立委馬文君及其跟家人赴上海旅遊，當時馬文君說要引介消防局長與之認識，不但人沒見著，還代墊旅費。雖然馬文君表示說以用支票支付，但郭璽卻指其支票是做金流虛晃一招。

馬文君2011年告訴郭璽，她與國台辦交情很好，可以介紹消防局長和郭璽認識，結果沒見到半個人，還代墊了全家去上海玩的旅費。對此，馬文君9日回應，郭璽只是幫她代訂機票，回國後她以開支票(17萬8640元)的方式，已經都全額付給郭璽，但爆料者卻說，馬文君的張姓主任跟郭璽約在立法院附近的餐廳，又從郭璽那邊拿回18萬的現金，被質疑馬文君付錢是假動作，更有收受不當賄賂之嫌。

爆料者指出，馬文君給了支票之後，再透過辦公室人員來拿回現金，而這位張姓女主任是馬文君的第八屆主任。郭璽表示該保留的憑證都留著，對此，王定宇則表示，張主任若拿回18萬的現金，那張支票根本就是假金流，而讓廠商直接招待夫妻加上兩個助理到上海，回來開出支票表示有還款、「這個部份她（馬文君）也迴避了」。

《獨家報導》第1225期+第1226期 大佛心印直了成佛 最強開運攻略秘笈歷年來超震撼曝光 妙天禪師首度公開高階禪法
《獨家報導》第1225期+第1226期 大佛心印直了成佛 最強開運攻略秘笈歷年來超震撼曝光 妙天禪師首度公開高階禪法

本文授權自獨家報導，原文見此

延伸閱讀》

因「茶碗蒸」花臂男遭警棍打到跪！ 大安分局說話了

大陸人口61年來首度負成長

大陸防長李尚福「消失」 外媒指劉振立接任

【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《獨家報導》，謝謝】

延伸閱讀

民進黨問侯友宜 確定挺馬文君、清算黃曙光潛艦團隊？

藍要求黃曙光赴立院備詢 綠嗆為救馬文君羞辱黃不可取

馬文君批潛艦國造花數百億元 得標公司前身竟是賣菸草

徐巧芯再揭台船廠長替郭璽人頭公司找人 更問黃曙光「是否知情？」

相關新聞

奔騰思潮》從以巴衝突到大陸近期的對台舉措：避險與和平

今年四月，中國大陸商務部決定針對「臺灣對中國大陸貿易限制措施」進行貿易壁壘調查。雖然過去執政黨視ECFA為糖衣毒藥，但蔡政府上任後依然延續ECFA政策，不但凸顯出執政的前後矛盾，也證明兩岸在經貿上是有一定程度的依賴性與不可替代性。根據TVBS新聞網所透露的消息顯示，中國大陸政府鑑於本案過於複雜，目前商務部決定將本案的調查期限延長至三個月，即在臺灣明年總統大選的前一天。

藍白合首場會晤14日啟動 柯文哲喊話用辯論+民調推最強參選人

藍白合持續發展中，雙方將於14日下午召開藍白合會前會。柯文哲12日晚間透過臉書發文表示，希望藉此會議確認如何進行政策辯論與公正民調，推選出最強的候選人，促成2024政黨輪替，回應人民的期待。對此，郭台銘辦公室表示，這不是藍白合，而是藍白過招。

10月底成藍白合最終章 柯文哲聲量站上第一名

非綠陣營一直以來的訴求就是要下架民進黨，但藍白整合一直不順暢，真應驗了皇帝不急急死太監那句老話，這回民眾黨已經按耐不住性子直接拋出「公開會面、政策辯論、比民調」3大主張，這也成為昨天全網熱議的焦點，究竟10月底能否談成呢?就讓我們看下去。根據QuickseeK 總統大選每日情報總統候選人聲量排名，10/12到10/13的潛在候選人聲量排名柯文哲第一名，聲量是13,041(上升1)，第二名是侯友宜，聲量是11,873(下降1)，第三名是賴清德，聲量是7,082，第四名是郭台銘，聲量是3,584。

馬文君拿支票做金流虛晃一招 被郭璽招待上海旅遊是真？

最近鬧得沸沸揚揚的潛艦案男女主角再度槓上，只是這次時間拉到 2011年，前海軍顧問郭璽爆料指控，被迫招待國民黨立委馬文君及其跟家人赴上海旅遊，當時馬文君說要引介消防局長與之認識，不但人沒見著，還代墊旅費。雖然馬文君表示說以用支票支付，但郭璽卻指其支票是做金流虛晃一招。

李家同教育專欄：博幼基金會如何幫助同仁

我們沒有一個人可以說自己的英文程度很高的，博幼基金會因此有一個辦法，設法增進同仁的英文程度。我在這裡將這個辦法介紹給各位參考。

許家印「二姨太」白珊珊 年薪近4千萬 馬雲曾為她鼓掌

在大陸房地產界曾叱吒風雲的龍頭企業「恒大集團」，隨著傳出許家印被限制居住後，房地產王國崩塌也只是早晚。銅牆鐵壁一旦鏽蝕，內幕便逐漸曝光，其中多年為許家印排憂解難的「精神伴侶」、恒大歌舞團團長白珊珊，成為外界獵奇的對象。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。