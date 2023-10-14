李家同教育專欄：博幼基金會如何幫助同仁

【文．李家同】

我們沒有一個人可以說自己的英文程度很高的，博幼基金會因此有一個辦法，設法增進同仁的英文程度。我在這裡將這個辦法介紹給各位參考。

(1)同仁每一週做一篇英翻中和中翻英。

(2)每個月的第一週，英翻中是英文小說中的一段，目前選的是福爾摩斯探案的一個故事。

(3)每個月的最後一週，英翻中是有關科普的知識。

(4)其他週的英翻中是國際新聞。

(5)每一週的中翻英大多來自中文小說。

也許大家會問，為何英翻中強調了國際新聞?這一點是來自一個消息，在美國西點軍校，學生可以從二十幾個外國語言中任選一個作為他們的外國語，畢業時都要通過外國語考試。考試的辦法很簡單，比方說，某位學生選的是阿富汗語，考卷上就會出現一段阿富汗語的新聞，學生要將它翻成英文。由此可見，西點軍校是注重國際新聞的。

英文生字的範圍非常之廣，要全面地認識如此多的英文生字幾乎是不可能的，所以博幼選擇了國際新聞，至少同仁們看英文的國際新聞網站會比較不吃力。

我們每一年也舉行英文測驗，英翻中和中翻英，英翻中絕對選自國際新聞。大家可以想見，如果英翻中選了一段莎士比亞的戲劇，那實在是強人所難了。

我本人負責修改中翻英，我最高興的是，我注意到同仁在英文上的進步。很多同仁一開始做中翻英時，英文的句子很像中文句子，而且有文法錯誤。日久天長以後，那些同仁的英文句子，文法錯誤減少了非常之多，而且英文句子不像中文句子了。可見得長時間的反覆練習，是增進英文程度的唯一方法。※轉載李家同教授臉書※

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