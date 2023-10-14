10月底成藍白合最終章 柯文哲聲量站上第一名

【文．楊雪妍】

非綠陣營一直以來的訴求就是要下架民進黨，但藍白整合一直不順暢，真應驗了皇帝不急急死太監那句老話，這回民眾黨已經按耐不住性子直接拋出「公開會面、政策辯論、比民調」3大主張，這也成為昨天全網熱議的焦點，究竟10月底能否談成呢?就讓我們看下去。根據QuickseeK 總統大選每日情報總統候選人聲量排名，10/12到10/13的潛在候選人聲量排名柯文哲第一名，聲量是13,041(上升1)，第二名是侯友宜，聲量是11,873(下降1)，第三名是賴清德，聲量是7,082，第四名是郭台銘，聲量是3,584。

根據 QuickseeK的調查，總統候選人聲量排名柯文哲位居第一名，主要是Ptt的Gossiping在討論「藍白合最後通牒！這天談不成「柯文哲選到底」黃珊珊全說了」，這個新聞一出，引起網友熱議，討論聲量有2283筆，網友表示「選到底拚棄保就好 跟KMT合作真的沒意義」、「國民黨下去 下架國民黨」、「一定會三咖督選到底的 就看尾盤棄侯保柯」。

而總統候選人聲量排名第二名的侯友宜，主要是TVBS 新聞的FB在討論「韓國瑜出手救侯友宜！最新民調「驚天逆轉」」，這個新聞一出，引起網友熱議，討論聲量有4051筆，網友表示「加油」。第三名的賴清德，主要是民視新聞的FB在討論「樂觀看待14日藍白見面侯友宜喊願意與賴清德「電視辯論」」，這個新聞一出，引起網友熱議，討論聲量有1715筆，網友表示「我也好想看電視辯論 XD」。第四名的郭台銘，主要是Ptt的Gossiping在討論「郭台銘翻桌！合體網紅大跳抖音神曲 「我姓郭，沒人賺的比我多」」，這個新聞一出，引起網友熱議，討論聲量有896筆，網友表示「小丑化 無誤 =.=」。

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