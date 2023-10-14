許家印「二姨太」白珊珊 年薪近4千萬 馬雲曾為她鼓掌

【文．邢雲】

在大陸房地產界曾叱吒風雲的龍頭企業「恒大集團」，隨著傳出許家印被限制居住後，房地產王國崩塌也只是早晚。銅牆鐵壁一旦鏽蝕，內幕便逐漸曝光，其中多年為許家印排憂解難的「精神伴侶」、恒大歌舞團團長白珊珊，成為外界獵奇的對象。

許家印遭難後，2010年成立的「廣州恒大民族歌舞團」如今傳已解散。據陸媒報導，白珊珊帶領的這支隊伍卻相當傳奇，成立後由恆大100%持股，不僅如此，入團條件十分嚴苛，一定要年輕正妹，且要求畢業於著名藝術學院，並主修民族舞蹈者，才有機會入團。

在許家印欠下200億天價債務時，白珊珊帶領的歌舞團仍開銷依舊，一年消耗幾千萬開支，白珊珊一個人年薪就高達900萬。歌舞團每年都有流動舞者，唯獨白珊珊始終屹立不倒，不光動人的舞姿讓許家印目不轉睛，還有她精明能幹的頭腦，總能理解並滿足許老闆的需求。

許家印倒台，恒大神祕的正妹歌舞團隨之曝光。 圖／引自X平台

34歲的她年紀輕輕就成為許老闆的得力幹將，被許誇沒有她搞不定的事情，白珊珊因此成為他的「秘密武器」。兩人不管表面或私下關係都很親密，讓很多人直呼白珊珊為許家印的「二姨太」。

看來這900萬年薪，不只因她帶著舞團研究舞蹈，且在恒大20周年慶典和重大慶祝場合中，這位二姨太都是許家印的「殺手鐧」；她曾為馬雲等人表演，舞姿優雅身形柔若，台下的馬雲都忍不住站起來為她鼓掌。

恆大民族歌舞團入團條件嚴選，年輕正妹、藝術學院畢業且曾主修民族舞蹈。 圖／引自微博

據報導，白珊珊在住深圳灣幾千萬的房子，各種豪車隨她選，私下生活照更表現得相當奢侈。不過，隨著許家印虛假輝煌被揭穿，白珊珊也宣佈「和許老闆的合作結束」，提前刪除各大平台帳號動態，只留這一句話就移居海外。

白珊珊是個精明算計的人，她將前任團長林丹丹擠走，把歌舞團帶上新的輝煌，但終究還是跟錯人。歌舞團解散了，白珊珊無可奈何，她的青春如同一場賭局，贏了是人生，輸了是命運。她曾說，一賭便是整個青春。如今白珊珊已不再是當年的她，她的社交媒體內容已清空，讓人深思，她賭掉的青春能得到明天的回報嗎？

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本文授權自獨家報導，原文見此。

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