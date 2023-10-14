藍白合首場會晤14日啟動 柯文哲喊話用辯論+民調推最強參選人

【文．沈世鵬】

藍白合持續發展中，雙方將於14日下午召開藍白合會前會。柯文哲12日晚間透過臉書發文表示，希望藉此會議確認如何進行政策辯論與公正民調，推選出最強的候選人，促成2024政黨輪替，回應人民的期待。對此，郭台銘辦公室表示，這不是藍白合，而是藍白過招。

柯文哲表示，政黨間除了良性競爭，也應保持理性對話與友善互動，有關社會與各界關注的在野整合，他於12日時已指示幕僚盡速進行下一階段動作。

柯文哲指出，民眾黨與國民黨、侯友宜競選辦公室商議在14日下午見面，會前、會後雙方將接受媒體訪問，希望在這場會議中，能以公開透明的原則，確認如何進行政策辯論與公正民調，推選最強的候選人，促成2024政黨輪替，回應人民的期待。

柯文哲說，他會採取最大的彈性與善意來溝通，但也期盼最後商討出的，是能讓雙方支持者都能接受的方案。

柯文哲進一步指出，他始終認為，政治是堅持信念做最小的妥協，他把參選當做改變政治文化的機會，提出各項理念、發表各領域政見的腳步不會停歇。而2024大選已經進入倒數92天，未來若執政會延續開放精神集結眾人智慧、落實公民參與，回應民意。

侯友宜競辦指出，14日的會面預計於下午1點30分至4點30分進行，將先舉行藍白合會前會的記者會，結束後立即進行會議，會議結束後再次舉行會後記者會。

面對國民黨與民眾黨磋商合作，郭辦發言人黃士修表示，他們不是藍白合，而是藍白過招與互鬥，呼籲在野陣營坐下來談，團結所有力量打敗民進黨。

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